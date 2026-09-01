PISA – Doveva essere in carcere da cinque anni, e invece era riuscito a sfuggire alle maglie della giustizia rendendosi irreperibile, sino a quando i carabinieri del Radiomobile di Pisa non lo hanno fermato per un controllo automibilistico.

Un normale controllo sulla strada ha permesso ai carabinieri di rintracciare e arrestare un 28enne straniero che risultava irreperibile dal 2021. L’uomo è stato individuato nei giorni scorsi dai militari della Sezione Radiomobile nel corso di un servizio di controllo del territorio.

Il controllo dei Carabinieri

L’operazione è scattata in via Contessa Matilde, a Pisa, dove i carabinieri hanno fermato un’auto intestata a una società con sede legale a Brescia. A bordo c’erano il conducente e due passeggeri e, come previsto durante i normali accertamenti, i militari hanno proceduto alla verifica dei documenti e all’identificazione delle persone presenti.

È stato proprio il controllo effettuato attraverso le banche dati delle forze dell’ordine a far emergere la posizione del 28enne. Sul suo nome risultava infatti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Grosseto.

L’inchiesta per spaccio a Grosseto

Il provvedimento era stato disposto nell’ambito di un’inchiesta relativa a ipotesi di spaccio di sostanze stupefacenti, contestato in forma concorsuale e continuata. Secondo quanto emerso dall’attività investigativa, i fatti contestati sarebbero avvenuti tra il 2019 e il 2021 a Grosseto, con condotte che gli investigatori ritengono reiterate nel tempo.

Al termine di quel periodo, il 28enne avrebbe fatto perdere le proprie tracce, diventando di fatto irreperibile alle autorità giudiziarie per quasi tre anni.

La fine della latitanza e l’arresto

La latitanza è terminata grazie a un controllo apparentemente di routine nel centro di Pisa. Una volta verificata la presenza del provvedimento a suo carico, i militari hanno proceduto all’arresto.

Dopo le formalità di rito e su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa di turno, l’uomo è stato accompagnato alla Casa circondariale di Pisa, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.