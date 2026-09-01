ROMA. La cantautrice italiana La Luna, originaria della Toscana e, più precisamente, della Maremma, accede alla semifinale del Premio Lucio Dalla 2026, prestigioso appuntamento dedicato alla valorizzazione dei nuovi talenti della musica italiana.

Per La Luna si tratta di un nuovo, importante passo in un percorso artistico già arricchito da un significativo riconoscimento: nel 2022, infatti, l’artista ha vinto il Premio Mia Martini.

Dopo questo importante successo, La Luna si prepara ora a mettersi nuovamente in gioco, provando a conquistare anche il Premio Lucio Dalla. Due riconoscimenti di valore estremo per l’artista stessa, che rappresentano tappe fondamentali nella sua crescita professionale e confermano la forza della sua identità musicale.

Il risultato premia il talento, l’originalità e la sensibilità espressiva di La Luna, capace di distinguersi grazie a una proposta musicale autentica e coinvolgente, profondamente legata alla sua terra e al suo vissuto.

Le giornate del 3, 4 e 5 settembre 2026, a Roma, saranno dedicate agli appuntamenti e alle esibizioni della manifestazione. La Luna affronterà questa nuova sfida con entusiasmo, passione e determinazione, portando sul palco tutta la propria esperienza e la propria personalità artistica.

«Sono felicissima di questo traguardo», dichiara La Luna. «Dopo la vittoria del Premio Mia Martini nel 2022, arrivare in semifinale al Premio Lucio Dalla 2026 è un’emozione grandissima. Sono due premi di valore estremo per me e rappresentano una grande motivazione a continuare a credere in quel che faccio».

Il pubblico potrà seguire La Luna durante le giornate della manifestazione e accompagnarla in questo nuovo, importante percorso artistico.

Per informazioni e aggiornamenti è possibile seguire i canali ufficiali dell’artista: www.sulaluna.com