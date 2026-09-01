GROSSETO. Sono aperte le iscrizioni a “Relé 2.0 – Operatore elettrico”, il percorso triennale di istruzione e formazione professionale completamente gratuito rivolto a ragazze e ragazzi dai 14 ai 17 anni che, al momento dell’iscrizione, non abbiano ancora compiuto 18 anni.

Il progetto, che vede come capofila il Centro per la Formazione e Sicurezza in Edilizia di Arezzo, sarà realizzato a Grosseto dalla Scuola Edile Grossetana, ente bilaterale amministrato da Ance Grosseto e dalle organizzazioni sindacali di categoria Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil.

Il percorso è finanziato con le risorse del Fondo sociale europeo Plus nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani, ed è pensato per chi desidera costruirsi una professionalità nel settore elettrico.

Il corso: come iscriversi, quanto dura e i dettagli

Il corso è triennale, dal 22 settembre 2026 a giugno 2029, e offre una preparazione articolata in tre aree principali: fondamenti teorici dell’elettricità, tecniche di installazione e manutenzione degli impianti elettrici e normative di sicurezza e ambientali di riferimento per il settore. Nell’arco del triennio sono previste complessivamente 2.970 ore di formazione, di cui 1.001 in aula, 1.085 in laboratorio, 54 in formazione a distanza, 30 di accompagnamento e 800 di alternanza scuola-lavoro in azienda.

Le lezioni si terranno dal lunedì al venerdì, al mattino e al pomeriggio, tra la sede della Scuola Edile Grossetana in via Monte Rosa 196 e il laboratorio di via Siria 79-81 a Grosseto, uno spazio attrezzato con banchi da lavoro, strumentazioni e materiali dedicati alle materie tecniche nel quale gli allievi potranno mettere in pratica le conoscenze acquisite ed esercitarsi nelle attività di installazione, cablaggio, verifica e manutenzione degli impianti elettrici. La frequenza delle attività formative è obbligatoria.

Al termine del triennio è prevista una prova d’esame finalizzata a valutare e certificare le competenze acquisite e a ottenere l’attestato di qualifica professionale di Operatore elettrico. La scadenza delle iscrizioni è fissata al 14 settembre 2026 e i posti disponibili sono 15. Qualora il numero delle domande superi quello dei posti, potrà essere prevista una selezione il 18 settembre 2026.

Possono candidarsi i giovani di età compresa tra 14 e 17 anni, che non abbiano ancora compiuto 18 anni al momento dell’iscrizione e siano in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per gli allievi stranieri è richiesta una conoscenza della lingua italiana almeno di livello A2. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a [email protected] o chiamare il numero 0564 454569. La scheda d’iscrizione, il programma completo e la brochure sono disponibili sul sito www.scuolaedilegrossetana.it.

Relé 2.0

Relé 2.0 rappresenta la seconda edizione del percorso per Operatore elettrico e raccoglie l’esperienza positiva del primo corso, ormai arrivato al terzo anno. In questi primi due anni gli allievi hanno potuto alternare lo studio alla pratica, sperimentare da vicino il lavoro in azienda e acquisire competenze immediatamente spendibili.

Alcuni di loro hanno già iniziato a lavorare: per consentire a chi ha intrapreso un’attività lavorativa di non rinunciare alla qualifica, è prevista, quando ne ricorrono le condizioni, la possibilità di proseguire attraverso la formula dell’anno ibrido, conciliando formazione e occupazione fino alla conclusione del percorso. Tra le opportunità offerte durante il triennio rientra anche la possibilità di partecipare a un’esperienza di mobilità Erasmus+, già sperimentata nella prima edizione di Relé, quando un gruppo di allievi ha trascorso ad Alicante un periodo di formazione e confronto con un diverso contesto professionale, culturale e di vita quotidiana.

«Investire nella propria formazione è il primo passo verso un futuro professionale concreto – dichiara Giuseppe Biagioli, direttore della Scuola Edile Grossetana – e questo percorso rappresenta per i giovani del territorio un’occasione importante. Scegliere la qualifica di Operatore elettrico significa prepararsi a svolgere una professione molto richiesta, come dimostrano i dati di Unioncamere-ministero del Lavoro e le offerte pubblicate sul portale ToscanaLavoro, che riguardano sia gli impianti civili sia quelli industriali, oltre alla manutenzione. Relé 2.0 offre una preparazione completa e aggiornata, nella quale la teoria si integra con la pratica in laboratorio e con l’esperienza diretta in azienda. La prima edizione ci ha già mostrato risultati concreti: alcuni allievi hanno iniziato a lavorare e, grazie alla possibilità dell’anno ibrido, potranno continuare a formarsi e arrivare al conseguimento della qualifica».