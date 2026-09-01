FOLLONICA – Una mozione in Consiglio comunale a Follonica chiede di fermare la riorganizzazione della chirurgia e di aprire un confronto con cittadini, operatori sanitari e territori. È quella che hanno presentato i consiglieri di opposizione Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Mirjam Giorgieri, Giacomo Manni, Andrea Pecorini e Francesca Stella.

«Per un anziano, una persona fragile o una famiglia che vive nelle aree interne – affermano i consiglieri -, dover percorrere molti chilometri per ricevere assistenza sanitaria non è un semplice disagio. Può diventare un ostacolo concreto all’accesso alle cure. È da questa preoccupazione, profondamente legata alla vita quotidiana dei cittadini, che nasce la mozione presentata al Consiglio comunale di Follonica per tutelare e rafforzare l’ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima».

A firmare il documento sono i consiglieri e le consigliere Giacomo Manni, Andrea Pecorini, Mirjam Giorgieri, Francesco Ciompi, Francesca Stella ed Emanuele Betti. La richiesta è netta: chiedere la «sospensione della riorganizzazione della rete chirurgica provinciale fino a quando non sarà avviato un confronto vero e trasparente con i Comuni, gli operatori sanitari, i sindacati e le comunità interessate».

«Il Sant’Andrea non è soltanto l’ospedale di Massa Marittima. È un punto di riferimento per tutte le Colline Metallifere, per molti cittadini di Follonica e per parte della Val di Cecina. Un presidio ancora più importante in un territorio caratterizzato da grandi distanze, collegamenti non sempre agevoli, piccoli centri e una popolazione in larga parte anziana».

«La riorganizzazione approvata dall’Azienda Usl Toscana Sud Est prevede di concentrare all’ospedale Misericordia di Grosseto la chirurgia oncologica e ad alta complessità e le urgenze chirurgiche provinciali. Al Sant’Andrea viene invece assegnata la funzione di “Focus Hospital”, dedicato ad alcune attività programmate a bassa complessità. È proprio questa impostazione ad avere acceso la preoccupazione degli amministratori locali. Il timore è che la specializzazione possa trasformarsi, nel tempo, in una riduzione dei servizi, del personale e della capacità dell’ospedale di rispondere alle necessità della popolazione».

«Dietro le definizioni tecniche e i nuovi modelli organizzativi ci sono infatti persone che hanno bisogno di essere curate. Ci sono anziani che non guidano, familiari costretti a organizzare lunghi spostamenti e cittadini che vivono in zone dalle quali raggiungere Grosseto richiede tempo. Per questo, sostengono i firmatari, le scelte sanitarie non possono essere fondate soltanto su logiche aziendalistiche: devono tenere conto anche delle distanze, dei tempi di percorrenza e delle condizioni delle persone più fragili».

«La mozione richiama quanto avvenuto il 26 maggio 2016, quando a Massa Marittima si svolse un Consiglio comunale aperto, al quale parteciparono amministratori, operatori sanitari, sindacati e cittadini. In quella sede fu approvato all’unanimità un documento che chiedeva il mantenimento della chirurgia sulle 24 ore, la conferma dei servizi di cardiologia e pneumologia, personale adeguato e il rafforzamento del Pronto soccorso. Quell’iniziativa aveva mostrato quanto il Sant’Andrea fosse sentito come un bene dell’intera comunità. Soltanto un mese prima, inoltre, la stessa Azienda sanitaria lo aveva definito una struttura strategica per la rete ospedaliera provinciale, dichiarando la volontà di potenziarlo e di mantenere un dialogo costante con il territorio».

«I consiglieri non contestano in linea di principio la possibilità di specializzare gli ospedali. Chiedono però che ogni cambiamento produca un reale miglioramento dell’assistenza e non lasci più soli i cittadini dei territori periferici. Prima di procedere, i firmatari chiedono inoltre di valutare gli effetti della riorganizzazione sulle liste di attesa e sulla capacità dell’ospedale Misericordia di Grosseto di sostenere un aumento delle attività, evitando che il nuovo assetto produca ulteriori disagi per i pazienti dell’intera provincia».

«La mozione chiede quindi garanzie precise: continuità e sicurezza dell’attività chirurgica, mantenimento dei servizi esistenti, personale sufficiente, attrezzature adeguate e investimenti certi. Sollecita inoltre un’iniziativa comune dei Comuni delle Colline Metallifere e della Val di Cecina, affinché il futuro del Sant’Andrea venga deciso insieme ai territori. Il messaggio che arriva da Follonica è che difendere l’ospedale significa difendere il diritto delle persone a essere curate senza che il luogo in cui vivono diventi uno svantaggio. Perché la sanità di prossimità non è soltanto una questione organizzativa: è una forma concreta di vicinanza ai cittadini».