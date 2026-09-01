GROSSETO – Dal 9 al 13 settembre la storica Sala Eden di Grosseto torna a essere il palcoscenico di “Cassero in Danza“, il Festival internazionale di danza contemporanea giunto alla sua X edizione, ideato e promosso da Con.Cor.D.A./Consorzio Coreografi Danza d’Autore con la co-organizzazione della Compagnia Francesca Selva, la direzione artistica di Marcello Valassina e realizzato con la collaborazione di Istituzione Le Mura e Comune di Grosseto e il contributo di Fondazione Cr Firenze.

Cinque serate molto speciali che porteranno a Grosseto alcune delle realtà più interessanti della danza contemporanea italiana e internazionale, con compagnie provenienti da Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Campania, Sicilia, Piemonte, Abruzzo, Veneto e naturalmente Toscana, con la presenza internazionale di “EnClaveDANZA“, in arrivo dalla Spagna.

Un’edizione che conferma la vocazione del Festival a trasformare la città in un luogo di incontro tra linguaggi, poetiche e generazioni differenti, attraverso spettacoli capaci di interrogare il presente e fare luce sulle contraddizioni che attraversano questa epoca.

Il programma di “Cassero in Danza”

Ad aprire il Festival, mercoledì 9 settembre, sarà EnClaveDANZA, compagnia spagnola che presenterà “Terra Ferida” sulle coreografie di Cristina Masson in scena con le danzatrici Adrián Sáez Pérez e Margarita Reyna.

Lo spettacolo nasce dall’impatto delle devastanti piogge torrenziali DANA che nel 2024 hanno colpito diverse zone della Spagna e sviluppa una ricerca sui movimenti dell’acqua, sulla sua immobilità, sui suoi cicli e sul suo straripamento.

L’acqua diventa metafora del corpo e della fragilità dell’equilibrio in cui viviamo, mentre le ferite lasciate dal disastro sul paesaggio e nella memoria degli abitanti diventano materia coreografica. “Terra Ferida” vede in scena anche la video artist e performer Raffaella Menchetti. Nella stessa serata si esibirà anche la Compagnia Francesca Selva con la nuova produzione “È stato così“, liberamente ispirata all’omonimo racconto di Natalia Ginzburg.

La coreografia di Francesca Selva affronta la scissione dell’io e il peso dell’infedeltà quotidiana attraverso lo sdoppiamento della protagonista, incarnata da due danzatrici in costante tensione tra loro, tra la tentazione di arrendersi all’evidenza e la spinta a combattere. Il tradimento, inizialmente percepito come un innocuo “venticello di calunnia”, si rivela una verità devastante e il tempo sembra congelarsi nell’assurdità della scoperta. La produzione è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Toscana e di Istituzione Le Mura.

Giovedì 10 settembre sarà la volta della Compagnia Bellanda con “La Dolce Vita“, duetto interpretato da Lia Claudia Latini e Giovanni Leonarduzzi, ideato dagli stessi danzatori. In un’atmosfera sospesa tra veglia e allucinazione, i due corpi diventano recettori di passioni e di un’ossessione per l’amore, mentre ogni gesto si trasforma in un rito, in una danza dell’amore e del controllo.

I personaggi sono privati di molte parole ma attraversati da un’aggressività a fior di pelle, vicina all’afasia, in una relazione nella quale uno dei due cerca di far comprendere all’altro la natura profonda dell’amore e di convincerlo a cedere incondizionatamente. La morale della fiaba è che in amore non v’è saggezza. La serata proseguirà con la Compagnia degli Istanti in scena con “Intersection Bach“, ideazione e coreografia di Roberto Lori.

Il lavoro propone una riflessione sulla gentilezza attraverso alcune opere di Johann Sebastian Bach, capaci di evocare bellezza tra anime differenti e sonorità lontane, continuamente alla ricerca di intesa ed equilibrio. Lo spettacolo è prodotto con il contributo del MIC – Dipartimento Spettacolo dal Vivo e della Regione Toscana.

Venerdì 11 settembre il Festival proseguirà con la Compagnia Asmed Crnd dalla Sardegna e “Pitbull“, concept, set e coreografia di Rocco Suma del Collettivo S-Dance Company, interpretato da Flavia Giuliani e Sofia Zanetti e prodotto con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Autonoma della Sardegna. È un lavoro crudo e intimo sulla potenza del gesto, sull’individuo in relazione al gruppo e sul flusso di aggressività ed emotività tra interno ed esterno.

Il lavoro riflette sul giudizio e sul modo in cui condiziona azioni e comportamenti, utilizzando metaforicamente la figura del pitbull, razza canina storicamente associata all’aggressività non per una propria caratteristica genetica ma per l’addestramento ricevuto, che ne modifica azioni e finalità.

A seguire la Compagnia Art Garage, dalla Campania, presenterà “Walking on the Wild Side“, una performance nella quale, nella semioscurità, uomini in cappotti neri avanzano compatti come un’unica creatura fatta di passi ripetuti e gesti senza volto, evocando il peso della notte, una ronda del silenzio e l’eco di un mondo in guerra in cui i corpi hanno smesso di appartenersi.

Accanto a loro un uomo diverso rompe il ritmo, cerca l’altro e conserva nei propri gesti la fragile ostinazione di un’anima che rifiuta di addormentarsi. La performance, tra uniformità e resistenza, buio e luce, è una guerra silenziosa combattuta nel corpo e nello sguardo e pone allo spettatore la domanda su ciò che resta quando tutti gli altri hanno già ceduto. Le coreografie, le luci e i costumi sono di Emma Cianchi; performer sono Gioele Barrella, Luca De Santis, Alessandro Sodano e Tokyo Tello; le musiche sono di Davidson Jaconello e Lino Cannavacciuolo.

Sabato 12 settembre arriva a Grosseto la Compagnia Petranura Danza dalla Sicilia con “Panta Rhei“, coreografia di Salvatore Romania e Laura Odierna, interpretato da Giulia Morandi e Aby Koshy Biju. Due corpi si immergono nel flusso continuo dell’esistenza attraversando trasformazioni, cicli e mutamenti: la danza diventa materia liquida, dialogo in movimento e ascolto profondo.

Come nel celebre pensiero di Eraclito, nulla si ferma e tutto scorre: ogni gesto è unico, ogni incontro irripetibile e il corpo, in perenne divenire, diventa riflesso del mondo.

Le musiche sono “Clair de Lune” di Debussy e “Dream” di Saba Alizadeh. La produzione è Megakles Ballet, con il sostegno del MIC e della Regione Sicilia – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo. La serata proseguirà con la Compagnia Egri-Bianco CRND e “Moirai“, ideazione e coreografia di Raphael Bianco con musiche di Claudio Monteverdi e musica live di Cristina Mercuri.

“Moirai” è il termine greco che indica le Moire, le Parche, e il lavoro prende spunto dall’arte della tessitura per mettere in evidenza quei fili sottili che sembrano determinare il nostro destino. Accompagnato dai madrigali di Monteverdi, Bianco intreccia il mistero della vita, dell’amore e della morte con traiettorie inspiegabili che compongono la trama di un destino sconosciuto, spesso pronto a sorprenderci con l’imprevedibile lacerazione delle sue maglie. La produzione è della Fondazione Egri – Centro di Rilevante Interesse per la Danza, con il sostegno del MIC – Ministero della Cultura, della Regione Piemonte e della Fondazione CRT.

Domenica 13 settembre, nell’ultima giornata del Festival, il Gruppo e-Motion presenterà “Il Combattimento di Tancredi e Clorinda“, concept e coreografia di Francesca La Cava, interpretato da Stefania Bucci e Andrea Di Matteo, con la musica di Claudio Monteverdi.

Il madrigale di Monteverdi, composto sul celebre episodio della “Gerusalemme Liberata” di Torquato Tasso, racconta del cavaliere cristiano Tancredi che inconsapevolmente uccide la guerriera saracena Clorinda e la battezza in punto di morte. Il duello, fondato sull’inganno e sull’atrocità della guerra, suggerisce contemporaneamente la necessità della pace, invitando a superare i conflitti, abbattere le barriere e proclamare l’eguaglianza: una storia di ieri che parla di oggi, la storia di due popoli, due religioni, due lingue e due territori. La produzione è realizzata con il contributo del MIC, della Regione Abruzzo e del Comune dell’Aquila.

A chiudere la X edizione è ErsiliaDanza con “Up to it?“, coreografia di Viola Mazzi e Chiara La Padula, interpretato da loro stesse con la supervisione di Laura Corradi. Lo spettacolo parte dalla condizione quotidiana nella quale ci troviamo sospesi tra momenti di noia e attimi stimolanti: la monotonia, se non viene contrastata, può renderci sedentari e soli, atrofizzando ogni possibilità di cambiamento.

Una piccola scintilla interna può forse risollevarci dal tedio e aprire gli occhi a nuove esperienze e incontri; conoscere una persona, entrare in relazione con essa e uscire dalla propria zona di comfort può diventare un modo per risvegliarsi dall’apatia.

La serata conclusiva sarà inoltre l’occasione per rinnovare uno degli appuntamenti più importanti del rapporto tra il Festival e il territorio: a seguire è infatti prevista la restituzione del workshop “Cantiere Cassero in Danza”, realizzato in collaborazione con il Liceo Coreutico Polo “L. Bianciardi” di Grosseto.

Il progetto prosegue il lavoro di formazione e coinvolgimento dei giovani portato avanti negli anni da Con.Cor.D.A. e dalla Compagnia Francesca Selva e offre a giovani danzatori l’opportunità di confrontarsi con il linguaggio della danza contemporanea, lavorare con professionisti e portare il risultato del percorso direttamente sul palcoscenico del Festival.

La collaborazione con il Liceo Coreutico Polo “L. Bianciardi” rappresenta così un elemento centrale della presenza di Cassero in Danza sul territorio, nella convinzione che un Festival non debba essere soltanto una vetrina per compagnie e artisti, ma anche un luogo di formazione, crescita e incontro tra le nuove generazioni e la scena professionale.

Tutti gli spettacoli della X edizione di “Cassero in Danza” si terranno alle ore 21.15 presso la Sala Eden di Grosseto.

I biglietti hanno il costo di 12 euro (ridotto 8 euro, per studenti, scuole/teatro), l’abbonamento ha il costo di 50 euro. Rimane consigliata la prenotazione al numero 333 3765469 (10.00/18.00) o alla mail [email protected].

Cassero in Danza: una decima edizione spettacolare e impegnata

«Cassero in Danza arriva alla sua decima edizione e questo traguardo rappresenta per noi motivo di grande orgoglio, ma soprattutto una responsabilità verso il futuro – dichiara Marcello Valassina, presidente di Con.Cor.D.A./Compagnia Francesca Selva e direttore artistico di Cassero in Danza – Abbiamo costruito un programma nel quale la danza diventa uno strumento per attraversare alcune delle questioni più urgenti del nostro presente: la fragilità del pianeta, la guerra, la violenza, le relazioni, il destino, la memoria, ma anche la gentilezza e la possibilità di incontrare l’altro.

Sono temi diversi che trovano nel corpo e nel movimento una lingua comune. Festeggiare dieci edizioni significa anche rinnovare il legame con Grosseto e con il suo pubblico, che ci ha accompagnato in questi anni, e confermare il nostro impegno sul territorio. In particolare, siamo felici di proseguire il lavoro con i giovani attraverso Cantiere Cassero in Danza e la collaborazione con il Liceo Coreutico Polo Bianciardi: investire sulle nuove generazioni significa costruire oggi il pubblico e gli artisti di domani».

«È con particolare piacere che presentiamo la decima edizione di Cassero in Danza, una manifestazione che in questi anni è cresciuta insieme a Grosseto, diventando un appuntamento di riferimento per la danza contemporanea nazionale e internazionale – ha dichiarato il Sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – Il Festival rappresenta un’importante occasione di apertura e confronto, portando in città compagnie provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Un valore ancora più significativo per il suo profondo legame con le nostre Mura medicee e con la Fortezza del Cassero, luogo che negli anni è diventato uno spazio di produzione, ricerca e incontro per artisti e compagnie. Quest’anno, a causa dei lavori di ristrutturazione della Fortezza, gli spettacoli si svolgeranno alla Sala Eden, ma siamo particolarmente felici di poter annunciare che dal prossimo anno Cassero in Danza tornerà nella sua sede originaria, completamente rinnovata.

Per cinque serate, dal 9 al 13 settembre, la nostra città tornerà quindi a essere uno degli appuntamenti principali della danza contemporanea. È un risultato che ci rende orgogliosi e che conferma la volontà di Grosseto di investire nella cultura artistica, valorizzando al tempo stesso il suo straordinario patrimonio storico».

«La decima edizione di Cassero in Danza rappresenta un traguardo importante per Grosseto e conferma il valore del Festival nel panorama culturale della città. La danza contemporanea è un linguaggio capace di raccontare il presente, favorendo confronto, inclusione e nuove forme di espressione.

Siamo particolarmente soddisfatti anche dell’attenzione rivolta ai giovani e della collaborazione con il Liceo Coreutico “Polo Bianciardi” – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Luca Agresti – Come Amministrazione comunale siamo orgogliosi di sostenere una manifestazione che, da dieci anni, porta a Grosseto artisti e compagnie di rilievo e contribuisce alla crescita culturale del nostro territorio».

«Cassero in Danza rappresenta un appuntamento ormai profondamente legato alla vita culturale di Grosseto e al percorso di valorizzazione delle sue Mura. Per Istituzione Le Mura è importante sostenere una manifestazione che porta in città artisti e linguaggi contemporanei, creando un dialogo tra patrimonio storico e creatività – ha dichiarato Alessandro Capitani, Presidente di Istituzione Le Mura – anche se temporaneamente ospitato alla Sala Eden, il festival mantiene vivo questo legame.

Guardiamo con entusiasmo al ritorno alla Fortezza del Cassero che potrà nuovamente accogliere la danza e diventare spazio di incontro, ricerca e partecipazione. È una collaborazione che vogliamo continuare a coltivare, nell’interesse della città e del suo patrimonio».

«Siamo lieti di sostenere Cassero in Danza che continua a offrire al territorio grossetano delle occasioni per avvicinare il pubblico al linguaggio della danza contemporanea come strumento artistico, educativo e relazionale – afferma Carlo Vellutini, membro del Consiglio di Amministrazione di Fondazione CR Firenze –. La Fondazione CR Firenze è al fianco di realtà culturali come questa: solo nell’ultimo anno abbiamo destinato al territorio contributi a circa 50 tra le più radicate associazioni locali per la realizzazione da un lato di iniziative artistiche, culturali e performative finalizzate all’animazione culturale del territorio, dall’altro di interventi di valorizzazione e conservazione del patrimonio storico e artistico. Un segnale concreto di attenzione alla vitalità culturale e sociale delle nostre comunità».