GROSSETO – La prima squadra del Big Mat Bsc Grosseto di softball raggiunge, per il secondo anno consecutivo, la finale per la promozione in A2. Un successo raggiunto grazie alla doppia vittoria sull’Happy friends per 10-0 e 7-0, allo stadio Simone Scarpelli, di domenica 30 agosto.

“Due gare giocate in maniera ottimale – commenta il manager biancorosso Paolo Verrecchia -. Grazie alle prestazioni positive in pedana di Stefania Balloni e Chiara Ruberto e a una buona prova corale in fase offensiva abbiamo passato il turno meritamente. Adesso dobbiamo concentrarci sulla finale, orgogliosi per essere nuovamente arrivati all’ultimo atto della stagione”.

Le prime due gare della finale, al meglio delle cinque partite, si giocheranno domenica 13 settembre a Bologna, contro la Fortitudo Blue Girls. Le partite successive sono in programma domenica 20 settembre allo stadio Simone Scarpelli.

“Se siamo riusciti ad arrivare alla finale – conclude Paolo Verrecchia – è anche perché la nostra società ci è sempre stata vicino. E per questo, a nome di tutta la squadra, la ringrazio. Ovviamente, non vediamo l’ora di giocarci la finale e provare a conquistare finalmente la promozione in A2. Sarebbe il coronamento di un lungo cammino fatto di vittorie, grande impegno e amore per questi colori”.

Per maggiori informazioni e per restare aggiornati sul Big Mat Bsc Grosseto è possibile visitare il sito www.bscgrosseto.it oppure seguire i canali social ufficiali della società biancorossa.