GROSSETO – Cambio al vertice del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Grosseto. Nella caserma del Corpo si è svolto il passaggio di consegne alla presenza del comandante provinciale, colonnello Diego Patriarca. Il tenente colonnello Nicola Coletta ha assunto il comando del reparto, avvicendandosi al tenente colonnello Umberto Piro.

Il nuovo incarico di Piro

Umberto Piro, dopo tre anni di permanenza a Grosseto, si accinge ad assumere un nuovo e prestigioso incarico presso la Direzione centrale servizi antidroga del ministero dell’Interno.

Il profilo di Coletta

Il tenente colonnello Nicola Coletta proviene dal Gruppo di Siena, che ha comandato nel corso degli ultimi quattro anni, dopo aver ricoperto, dal 2018 al 2022, l’incarico di comandante delle Sezioni verifiche complesse e reati fallimentari del Nucleo Pef di Genova. L’ufficiale, nato a Ponte, in provincia di Benevento, nel 1970, è coniugato, ha due figlie ed è laureato in Scienze economiche.

Il saluto del comandante provinciale

Il comandante provinciale ha espresso a Piro un vivo ringraziamento per la professionalità, l’impegno e la dedizione sempre profusi nelle attività svolte e ha rivolto a Coletta l’augurio di buon lavoro nel nuovo ruolo di responsabilità, nonché di proseguire, con entusiasmo e abnegazione, nell’azione di tutela della legalità e della sicurezza economico-finanziaria del territorio maremmano affidata al Corpo.