GROSSETO – Una donna di una cinquantina di anni è stata soccorso questa mattina dal 118, a Griosseto, nella zona di San Giuseppe. La donna pare fosse caduta in casa e ha gridato aiuto.

L’allarme lanciato dalla vicina

È stata fortunatamente sentita da una vicina che abita nel palazzo di fronte che ha allertato il 112.

L’intervento dei vigili del fuoco

I Vigili del fuoco hanno rotto il vetro e sono entrati in casa consentendo l’accesso agli operatori sanitari della Misericordia.

La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Un paio di sere fa la donna aveva avuto un incidente per strada, davanti casa, ferendosi alla testa.