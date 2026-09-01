FOLLONICA – Iniziata ufficialmente la stagione 2026/27 per alcune rose del Follonica Hockey. I primi a rimettere i pattini e a iniziare la preparazione sono stati i ragazzi dell’Iren di Serie A2, seguiti dai ragazzi della B; entrambe le formazioni saranno guidate in questa nuova stagione dal mister Alberto Aloisi.

L’Innocenti Costruzioni Follonica di Serie A1, invece, inizierà la preparazione il 14 settembre, sotto la nuova guida tecnica di Enrico Mariotti. Per la formazione di A1 il primo appuntamento ufficiale sarà la Skate Italia Trophy, competizione organizzata in occasione dello spostamento del campionato di Serie A1, resosi necessario a seguito dei Campionati Mondiali di Asunción, in Paraguay.

Per quanto riguarda invece le categorie giovanili, la preparazione prenderà il via dopo il 15 settembre, in vista dell’inizio dei campionati previsto per il mese di ottobre.

La nuova stagione è dunque pronta a entrare nel vivo, con tutte le formazioni del Follonica Hockey che si preparano a tornare protagoniste sulla pista.

Primi appuntamenti di gioco:

26 Settembre h 17.30 Serie B Follonica Hockey – Prato

26 Settembre h 20.45 Innocenti Costruzioni Follonica – Blue Factor Castiglione (Skate Italia Trophy)

27 Settembre h 18.00 Rotellistica Camaiore – Iren Follonica