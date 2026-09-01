GROSSETO – Riaprirà giovedì 3 settembre il Famila di via Scansanese 116, a Grosseto, dopo la chiusura temporanea necessaria per i lavori di ristrutturazione. Il supermercato fa parte di GMS, la rete dei negozi di proprietà di Etruria Retail, e si presenta completamente rinnovato negli spazi e nell’organizzazione.

Un punto vendita rinnovato, con i freschi protagonisti.

Il nuovo Famila è stato ripensato per offrire un’esperienza di spesa semplice, razionale e funzionale, con particolare attenzione ai reparti freschi. I clienti trovano pesce fresco consegnato ogni giorno, una gastronomia con un ampio assortimento di prodotti del territorio e, tra le novità, anche proposte calde, oltre ai prodotti Sapori di Etruria. Il reparto pane propone specialità dei migliori forni locali, mentre la carne arriva da fornitori selezionati da Etruria Retail. Completa l’offerta un’ampia scelta di prodotti a marchio Selex, garanzia di qualità e convenienza.

Il punto vendita prevede inoltre uno sconto dedicato agli over 65.

La riorganizzazione ha interessato anche il parcheggio e l’area casse, con casse self-service. Sul fronte della sostenibilità, il Famila utilizza impianti di ultima generazione ed è dotato di colonnine per la ricarica elettrica e di ecocompattatore Coripet per la raccolta delle bottiglie in Pet.

Il Famila sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.30 e la domenica dalle 8.30 alle 20. Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero 0564-20685.