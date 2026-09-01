CASTELL’AZZARA – È stata l’ultima tappa del viaggio estivo di Dilettando con Avis 2026 e ora è pronta a rivivere sul piccolo schermo.

Mercoledì 2 settembre alle 21.30, con replica giovedì 3 alle 00.30, Toscana Tv trasmetterà la puntata registrata nel Giardino Comunale di Castell’Azzara. Su Siena Tv, invece, appuntamento sabato 26 settembre alle 21, con replica domenica 27 alle 14.

La serata, organizzata grazie alla sezione Avis locale, ha portato sul palco undici esibizioni, confermando la formula della manifestazione ideata e condotta da Carlo Sestini, capace di unire talenti, generazioni e discipline diverse.

A conquistare il primo posto è stata la giovanissima Evelin Quku, appena dieci anni, protagonista di una brillante esibizione alla fisarmonica. Secondo posto per le Flexy Flags, duo grossetano di Flag Pole, mentre sul terzo gradino del podio è salito Federico Cignelli, con una personale interpretazione di A mano a mano.

Il Premio Simpatia è andato a Roberta Terrosi e Tiziana Pollini, protagoniste della scenetta comica Le vedove, scritta da Marzio Mambrini. Tra gli altri protagonisti anche Ariah Pharisse Nofroni, Agnese Bonacchi, Thomas Cappelli, Carlo Leoni, Gianluca Mambrini, le piccole Little Zara e Mario Baldoni.

Particolarmente significativo il premio assegnato alla vincitrice, dedicato alla memoria di Giovanni Marchese, fondatore della sezione Avis di Castell’Azzara. Un riconoscimento che ha unito ancora una volta spettacolo, memoria e solidarietà, valori al centro di Dilettando con Avis.

Con Castell’Azzara si è dunque concluso il tour estivo della 23ª edizione. Ora l’appuntamento è con la finalissima del 5 settembre al Teatro Moderno di Grosseto, dove si ritroveranno i migliori protagonisti delle tappe e della semifinale.