GROSSETO – «No al ridimensionamento della chirurgia provinciale». La Uil di Grosseto boccia il progetto di riorganizzazione dell’attività chirurgica e chiede l’apertura di un tavolo di confronto con Regione Toscana, Asl, sindaci e organizzazioni sindacali. Al centro della protesta ci sono soprattutto i presidi periferici di Massa Marittima, Orbetello e Castel del Piano, dove, secondo il sindacato, gli interventi verrebbero limitati alla bassa intensità.

La Uil mette sul tavolo anche i numeri, ricavati, precisa il sindacato, dai report del Ministero della Salute: in Toscana sarebbero stati soppressi 605 posti letto nell’area della chirurgia generale, con una riduzione di circa il 34%. La provincia di Grosseto avrebbe subito il taglio percentualmente più consistente, pari al 63%.

«Da 155 posti letto a meno di 60»

«Quello che da tempo si ventilava è diventato realtà – affermano Federico Capponi, Sergio Lunghi, Luciano Fedeli e Gianni Baiocco della Uil Grosseto –. La chirurgia viene ulteriormente ridotta con un taglio che più che a riorganizzare è finalizzato al solo risparmio economico».

Secondo il sindacato, l’area di chirurgia generale in provincia sarebbe passata dai 155 posti letto del secondo decennio degli anni Duemila a meno di 60 attuali. La Uil sottolinea inoltre che durante l’estate, per consentire al personale di usufruire delle ferie, all’ospedale Misericordia di Grosseto la disponibilità dei posti letto dell’area si riduce ulteriormente del 30%.

L’allarme per gli ospedali periferici

A preoccupare il sindacato è soprattutto il futuro degli ospedali del territorio. «Ora si passa alla fase successiva – sostiene la Uil – ovvero si concentrano sul presidio provinciale le attività, impoverendo i presidi periferici come Massa Marittima, Orbetello e Castel del Piano e limitando gli interventi alla bassa intensità».

Nei dati riportati dalla Uil, la riduzione dei posti letto di chirurgia generale sarebbe stata del 68% a Grosseto, del 47% a Massa Marittima, del 63% a Orbetello e del 70% a Castel del Piano, mentre a Pitigliano l’attività chirurgica risulta soppressa. Complessivamente il sindacato parla di circa 100 posti letto in meno nella provincia di Grosseto, ai quali si aggiungerebbe adesso «un abbassamento dei livelli di intervento nei presidi provinciali».

Una situazione che, secondo la Uil, rischia di avere conseguenze non soltanto sull’assistenza sanitaria ma anche sulla capacità dei territori più periferici di attrarre professionisti e mantenere servizi essenziali.

Il sindacato contesta anche il confronto dei dati sull’attività chirurgica tra territori molto diversi: «Come si possono paragonare le prestazioni in chirurgia generale confrontando due province come Firenze, che ha una popolazione di un milione di abitanti distribuiti in 3.514 chilometri quadrati, con Grosseto che ha una popolazione di 220mila abitanti distribuiti su un territorio di 4.500 chilometri quadrati?».

«Serve un tavolo con Regione, Asl, sindaci e sindacati»

La Uil giudica «inaccettabile» il progetto e contesta inoltre quanto riportato nell’atto deliberativo circa il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nella riorganizzazione: «Coinvolgimento che non è avvenuto».

Il sindacato annuncia quindi la preparazione di un documento con il quale proporrà «l’apertura di un tavolo di confronto tra Regione Toscana, Azienda Usl, sindaci e organizzazioni sindacali» per rimodulare complessivamente l’offerta sanitaria sul territorio provinciale.

Tra le proposte c’è anche quella di investire sul personale di tutti i presidi, valorizzando al Misericordia di Grosseto l’attività robotica come riferimento non soltanto per l’area vasta sud est ma per l’intera Toscana e i territori confinanti, mantenendo contemporaneamente negli ospedali periferici l’attività chirurgica di media intensità e d’urgenza.