GROSSETO – L’Associazione Olympia de Gouges lancia in città un nuovo corso di formazione gratuito per operatrici d’ascolto dei centri antiviolenza, con l’obiettivo di rafforzare la rete di supporto alle donne vittime di violenza e creare nuove figure qualificate nel sostegno e nell’accoglienza.

Il percorso, definito dall’associazione come «un’opportunità concreta per acquisire competenze professionali e contribuire in modo attivo alla lotta contro la violenza alle donne», prenderà il via il 7 novembre 2026 e si rivolge a chi desidera impegnarsi nel campo del contrasto alla violenza di genere.

Il corso prevede un totale di 130 ore di formazione, articolate in 70 ore di teoria e 60 ore di tirocinio pratico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di percorsi formativi per operatrici dei centri antiviolenza. Le lezioni si svolgeranno in modalità mista, sia online sia in presenza, presso la sede dell’Associazione in via Ansedonia 6, a Grosseto.

La partecipazione è totalmente gratuita e i posti disponibili sono limitati a un massimo di 20 partecipanti. Le candidate saranno selezionate sulla base delle domande pervenute e di un successivo colloquio conoscitivo, con l’obiettivo di individuare profili motivati e in linea con il ruolo delicato di operatrice d’ascolto.

Per accedere al percorso formativo è necessario inviare la propria candidatura entro e non oltre le ore 12.00 dell’11 settembre 2026. Il programma dettagliato del corso e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale dell’associazione, all’indirizzo www.olympiadegouges.org.

L’iniziativa viene presentata dall’Associazione Olympia de Gouges come «uno strumento di crescita personale e professionale» per chi desidera mettersi al servizio delle donne impegnate in percorsi di fuoriuscita dalla violenza, con l’obiettivo di potenziare il sistema di accoglienza e sostegno sul territorio grossetano.