GROSSETO – Torna La Città Visibile, la manifestazione dedicata all’arte e all’animazione culturale urbana organizzata da Fondazione Grosseto Cultura in co-organizzazione con il Comune di Grosseto e con il contributo di Fondazione CR Firenze.

Uno dei momenti più attesi della rassegna sarà la Notte visibile della cultura, giunta quest’anno alla sua quattordicesima edizione, in programma sabato 26 settembre, dalle ore 18 alle 24. Il centro storico di Grosseto sarà animato da performance, mostre, concerti e visite guidate.

In vista dell’appuntamento, Fondazione Grosseto Cultura cerca volontari maggiorenni disponibili a collaborare alla gestione della manifestazione. I partecipanti affiancheranno il personale della Fondazione nel punto informazioni e nella distribuzione del materiale promozionale, nella gestione del flusso dei visitatori e nelle attività di sorveglianza e coordinamento degli eventi performativi.

La fascia oraria di riferimento sarà indicativamente dalle ore 17.30 alle 24. L’organizzazione predisporrà un programma di turni per garantire la presenza dei volontari nei diversi luoghi interessati dagli eventi.

Per candidarsi è necessario inviare entro domenica 20 settembre un’e-mail all’indirizzo [email protected], indicando nome e cognome, età, residenza e numero di telefono cellulare.

A ogni volontario saranno offerti un buono pasto da utilizzare durante la manifestazione, alcuni gadget e la Grosseto Card, tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

Giovedì 24 settembre, alle ore 17, al Polo culturale Le Clarisse si terrà una riunione organizzativa per illustrare nel dettaglio le mansioni e i compiti previsti. Anche chi non avrà precedentemente inviato l’e-mail potrà partecipare all’incontro e comunicare in quella occasione la propria disponibilità.

Per informazioni è possibile contattare Fondazione Grosseto Cultura ai numeri 0564 488067 e 0564 488547 oppure scrivere a [email protected].