GROSSETO – Agricoltura, lavoro, legalità e sicurezza. Sono stati questi i temi al centro della giornata di lunedì 31 agosto alla Festa regionale de l’Unità di Grosseto, che ha proposto un confronto articolato sulle grandi questioni che attraversano il territorio maremmano e il Paese.

Una giornata intensa, aperta al Bastione Garibaldi dalla presentazione del libro Passi in avanti: storia del movimento operaio e contadino in Maremma (1900-1960) di Pier Vittorio Marzocchi. Insieme all’autore sono intervenuti l’editore Stefano Innocenti ed Emilio Bonifazi, sindaco di Grosseto dal 2006 al 2016, con il coordinamento del giornalista Flavio Fusi.

Un appuntamento che ha riportato al centro la storia del movimento operaio e contadino della Maremma, ricostruendo un percorso fatto di lavoro, diritti, partecipazione e trasformazioni sociali.

Il confronto è poi proseguito con uno dei principali appuntamenti della giornata dedicato al futuro dell’agricoltura. “La terra che crea valore: innovazione, filiere e agricoltura di qualità” ha visto confrontarsi rappresentanti delle istituzioni, del mondo politico e delle principali organizzazioni agricole.

Al dibattito hanno partecipato Dario Nardella, europarlamentare del Partito Democratico e capogruppo in Commissione Agricoltura e sviluppo rurale, Leonardo Marras, assessore regionale all’Agricoltura, Silvio Franceschelli, senatore Pd e capogruppo della Commissione Agricoltura, Valentino Berni, presidente di Cia Toscana, Letizia Cesani, presidente di Coldiretti Toscana, e Attilio Tocchi, presidente di Confagricoltura Grosseto.

Un confronto coordinato da Walter Nunziatini, responsabile Agricoltura del Pd Grosseto, e introdotto da Giampaola Pachetti, componente del Cda del Polo Universitario Grosseto, nel quale sono emerse le sfide che attendono il settore: dalla necessità di sostenere le imprese alle innovazioni necessarie per affrontare i cambiamenti climatici, fino alla valorizzazione delle filiere e delle produzioni di qualità.

A chiudere il programma politico della giornata è stato il dibattito dedicato al contrasto alle mafie e alla legalità, dal titolo “La sicurezza è un diritto”. Un momento di approfondimento dedicato alla sicurezza urbana, alla tutela delle comunità e al ruolo delle istituzioni nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità.

Sono intervenuti Ouidad Bakkali, deputata del Partito Democratico, Federico Gianassi, deputato Pd e capogruppo in Commissione Giustizia, Mia Diop, vicepresidente del Pd Toscana, e Cinzia Pieraccini, sindaca di Castel del Piano. Il dibattito, introdotto dalla responsabile Legalità del Pd Grosseto Gabriella Capone, è stato coordinato da Luca Bernazzani, responsabile Sicurezza urbana del Pd Grosseto.

«Quella di oggi è stata una giornata importante perché ha messo insieme questioni che riguardano direttamente il presente e il futuro delle nostre comunità – dichiara Marco Simiani, segretario dell’Unione comunale del Partito Democratico di Grosseto. L’agricoltura è una risorsa fondamentale per la Maremma e per l’intero Paese: significa lavoro, qualità, tutela del territorio e capacità di costruire sviluppo. Ma per affrontare le difficoltà del settore servono scelte politiche concrete e una visione capace di accompagnare le imprese nelle grandi trasformazioni in corso».

«Allo stesso tempo – prosegue Simiani – parlare di legalità e contrasto alle mafie significa difendere le nostre comunità e la qualità della nostra democrazia. La sicurezza è un diritto e deve essere garantita senza slogan, investendo nella prevenzione, nella presenza delle istituzioni e nella capacità di contrastare ogni forma di criminalità e illegalità».