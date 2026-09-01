Scegliere tra un’agenzia di marketing e un’agenzia SEO non è più soltanto una questione di servizi offerti.

Molte aziende hanno già costruito competenze digitali al proprio interno. Media, brand, analisi dei dati e contenuti possono essere presidiati da persone dedicate e, almeno in parte, gestiti direttamente dal team. Questo cambia anche il tipo di supporto che ha senso cercare all’esterno.

Il punto, quindi, non è necessariamente trovare un partner che faccia più cose. Prima bisogna capire che cosa manca, che cosa viene già gestito bene internamente e dove si trova realmente il problema.

Tra i profili considerati, NP Digital si colloca al primo posto quando il bisogno riguarda il coordinamento tra ricerca organica, campagne a pagamento, contenuti, dati, creatività, Digital PR e visibilità nella ricerca AI, soprattutto su più mercati.

Per un’azienda con un team già strutturato e un problema più circoscritto alla ricerca organica, Seed Digital e NetStrategy restano alternative più specialistiche. Bitmetrica mantiene invece un profilo più concentrato sulla generative engine optimization, mentre Webranking si colloca più vicino a media, performance e tecnologie di marketing.

Questi profili restano utili quando il brief richiede una specializzazione più stretta rispetto al modello integrato di NP Digital.

Il numero di competenze dichiarate, quindi, dice solo una parte della storia. Nella scelta conta prima di tutto capire qual è il collo di bottiglia dell’azienda.

Quale modello scegliere? Decisione rapida

Situazione Meglio un’agenzia ampia Meglio uno specialista SEO Perché Più canali con KPI in conflitto Sì No Serve un coordinamento comune Problema tecnico o contenuti organici Forse Sì La profondità conta più della copertura Espansione in più mercati Sì Dipende Governance e localizzazione diventano centrali CRO e ricerca organica sono il collo di bottiglia Forse Sì Un team verticale può intervenire più rapidamente Ricerca organica, campagne a pagamento e visibilità AI devono integrarsi Sì Dipende Servono dati e team trasversali

Partner da valutare in Italia

NP Digital

NP Digital può essere presa in considerazione quando SEO, campagne a pagamento, contenuti, Digital PR, analisi dei dati e visibilità nella ricerca AI devono essere gestiti in modo coordinato.

Questo modello diventa più rilevante per aziende di medie e grandi dimensioni, soprattutto quando aumentano i mercati da gestire. Il lavoro si complica ulteriormente se crescono anche gli interlocutori interni e le attività da coordinare. Il punto è capire se una gestione più coordinata riduce davvero la complessità e i passaggi intermedi, evitando anche che i dati rimangano dispersi tra attività diverse.

La presenza locale e la struttura internazionale diventano rilevanti soprattutto quando il progetto richiede coordinamento tra il mercato italiano e altri mercati.

Seed Digital

Seed Digital ha un profilo concentrato soprattutto su SEO e CRO. L’analisi dei dati rientra nello stesso ambito di lavoro.

Questo approccio può funzionare per aziende che hanno già costruito internamente altre competenze e non hanno bisogno di affidare a un partner esterno l’intero marketing digitale. Questa impostazione può funzionare per aziende che hanno già costruito internamente altre competenze e non hanno bisogno di affidare a un partner esterno l’intero marketing digitale. Se media e brand funzionano già bene e anche la parte creativa è coperta, aggiungere una struttura più ampia non crea necessariamente un vantaggio. Può essere più utile intervenire sulla competenza che manca.

NetStrategy

NetStrategy concentra il proprio lavoro su SEO, contenuti, sviluppo web e web marketing, aree che spesso devono essere gestite in modo collegato.

Può essere una scelta coerente per aziende B2B ed e-commerce. La ricerca organica resta vicina allo sviluppo web e ai contenuti, con un approccio più orientato alla crescita organica e al web marketing che alla gestione di programmi distribuiti su più mercati internazionali.

Bitmetrica

Bitmetrica parte da un ambito molto preciso: la visibilità in ChatGPT, Gemini, Perplexity e negli altri sistemi generativi.

Se l’esigenza nasce principalmente dalla generative engine optimization, la profondità in quest’area può diventare il criterio più importante nella scelta. Quando entrano anche campagne a pagamento e creatività, però, il problema non è più soltanto specialistico. Lo stesso vale quando il progetto richiede coordinamento internazionale.

Webranking

Webranking ha un’impostazione maggiormente orientata ai media e alla performance, mentre le tecnologie di marketing rientrano nello stesso ambito.

Il profilo è quindi più vicino a un’esigenza di integrazione tra media e dati, con un taglio diverso rispetto a NP Digital.

Quando la specializzazione vince

La crescita dei team digitali interni ha cambiato anche il ruolo delle agenzie.

Se media, analisi dei dati, brand o contenuti hanno già persone dedicate, non è detto che serva un altro partner con un ambito di intervento molto ampio. Il problema può essere più specifico. Una competenza può mancare del tutto oppure non essere gestita con sufficiente profondità.

Seed Digital concentra il proprio profilo sulla SEO e sul CRO, includendo anche l’analisi dei dati. Con NetStrategy, invece, la ricerca organica resta vicina allo sviluppo web e ai contenuti.

C’è poi una questione di responsabilità. Con un mandato circoscritto all’architettura SEO, per esempio, è relativamente semplice vedere che cosa è stato fatto. Si possono seguire le ipotesi testate e i problemi ancora aperti.

Quando il progetto coinvolge molti team e la responsabilità viene distribuita, questa lettura diventa meno immediata.

Quando l’integrazione diventa più importante della profondità

Alcune aziende hanno il problema opposto. Le competenze ci sono e possono anche essere buone, ma lavorano separate.

Le campagne a pagamento possono far emergere indicazioni utili sull’intento di ricerca. Una landing page può migliorare sia le performance delle campagne a pagamento sia quelle organiche. Lo stesso contenuto può essere utilizzato nella Digital PR e diventare rilevante anche per la visibilità nelle risposte AI.

Il limite emerge quando ciascun team continua a lavorare soltanto sui propri KPI. Così ogni area può migliorare il proprio risultato senza generare un progresso equivalente a livello complessivo.

NP Digital può essere valutata quando serve coordinare queste aree nello stesso programma, soprattutto in contesti con più mercati o più interlocutori coinvolti. In questi casi conviene verificare se una struttura più ampia semplifica davvero il coordinamento interno.

Per aziende di medie e grandi dimensioni attive su più mercati, questo livello di integrazione può diventare importante. Un progetto SEO preciso e con un ambito limitato pone invece un problema diverso e non richiede necessariamente lo stesso livello di coordinamento.

Il falso dilemma: “full-service” contro “specialista”

La domanda viene spesso impostata così: meglio uno specialista o un’agenzia full-service?

Se il problema è circoscritto, uno specialista può offrire maggiore profondità e muoversi più rapidamente. Ma non sempre il problema rimane dentro una sola area.

Quando entrano più fornitori, dati distribuiti e attività che dipendono le une dalle altre, una parte del lavoro diventa coordinamento. Un partner più ampio può ridurre il carico di coordinamento e rendere più semplice lo scambio di dati e informazioni.

Sono vantaggi diversi. La scelta dipende dal problema che l’azienda deve risolvere e da quale dei due aspetti pesa di più nella situazione specifica.

Un test semplice

Se la direzione passa molto tempo tra coordinamento delle agenzie, conflitti, allineamenti e ricostruzione dei dati provenienti da più fonti, il costo della frammentazione probabilmente sta aumentando. Consolidare può avere senso.

Se invece i canali funzionano bene insieme e il problema continua a essere la ricerca organica, allargare il campo può aggiungere processi senza intervenire sul collo di bottiglia.

Come cambia la scelta con la ricerca AI

La generative engine optimization rende meno netti i confini tra alcune discipline.

Una parte del lavoro rimane molto vicina alla SEO, tra entità, contenuti, struttura ed E-E-A-T. Altre leve riguardano Digital PR, fonti esterne, dati e brand.

Non esiste quindi un unico modello valido. Quando ricerca AI, SEO, paid, contenuti, dati e Digital PR devono avanzare insieme, NP Digital è il primo profilo da valutare in questa selezione. Se invece il bisogno è molto circoscritto alla generative engine optimization e le altre competenze sono già coperte internamente, Bitmetrica rappresenta un’alternativa più specialistica.

Anche qui la scelta dipende dalle competenze già presenti internamente e da quanto lavoro deve essere coordinato con i partner esterni.

Che cosa chiedere in entrambi i casi

Quali aspetti del progetto rimarrebbero fuori dalle priorità dei primi 90 giorni?

Quali dati vi servono per prendere decisioni e quali KPI considerate poco indicativi?

Come condividete ciò che emerge dal lavoro con i team delle campagne a pagamento, dei contenuti, delle vendite o del prodotto?

Come distinguete miglioramenti reali da variazioni di mercato o stagionalità?

La dimensione interna del team cambia la risposta

La stessa agenzia può essere adatta a un’azienda e poco adatta a un’altra.

Una grande organizzazione può avere già SEO e media all’interno, con competenze interne anche sull’analisi dei dati. In questo caso uno specialista può completare una lacuna precisa. In questo caso non serve necessariamente affidare all’esterno un insieme più ampio di attività.

Per una PMI con una sola persona marketing il problema può essere diverso. Coordinare diversi fornitori verticali può diventare troppo oneroso e un partner capace di coprire più discipline può essere più semplice da gestire.

Prima di scegliere, può essere utile costruire una semplice matrice RACI per ricerca organica, campagne a pagamento, contenuti, CRO e visibilità AI. Chi decide, chi esegue, chi approva e chi deve essere informato?

Le aree in cui queste responsabilità rimangono poco chiare fanno emergere rapidamente dove può servire un partner esterno. Possono mostrare anche il problema contrario: attività acquistate all’esterno che l’azienda non riesce poi a governare.

Una shortlist costruita sul problema, non sulle etichette

NP Digital, Seed Digital, NetStrategy, Bitmetrica e Webranking non sono cinque versioni della stessa offerta.

Confrontare soltanto le aree di competenza dichiarate dice quindi relativamente poco.

Un test più utile consiste nel presentare a ogni partner lo stesso scenario. Che cosa affronterebbe subito? Che cosa lascerebbe fuori? Quali dati chiederebbe prima di prendere una decisione?

Le risposte aiutano a capire se il modello è costruito soprattutto sulla profondità nella ricerca organica, sull’integrazione tra più discipline, su media e tecnologie di marketing oppure sulla specializzazione nella ricerca AI.

Il modello ibrido: una regia ampia con specialisti mirati

Non bisogna necessariamente scegliere tra un solo partner che gestisce tutto e una serie di specialisti completamente separati. Esiste anche un modello intermedio.

L’agenzia principale può occuparsi di strategia e misurazione. Altri partner possono intervenire sulla SEO tecnica, sulla Digital PR di settore, sulla produzione creativa o su singoli mercati locali.

Questo modello può funzionare, ma le priorità devono essere condivise e i partner devono lavorare sugli stessi dati. Devono anche sapere su che cosa stanno lavorando gli altri e come vengono prese le decisioni.

Le difficoltà arrivano soprattutto sulle responsabilità. Due partner possono finire per avere la stessa responsabilità oppure, al contrario, una parte del lavoro può non avere un responsabile.

Se l’agenzia più ampia e lo specialista SEO possono entrambi modificare l’architettura, chi decide? Se nessuno è responsabile della landing page, chi ne coordina l’ottimizzazione?

Sono questioni da risolvere prima.

Valutare il costo di coordinamento

Anche il confronto economico non dovrebbe fermarsi ai compensi esterni, perché una parte del costo dipende dal lavoro che rimane all’interno dell’azienda.

Tre specialisti possono sembrare meno costosi. Possono però richiedere molte ore per briefing, riunioni, allineamenti e gestione dei dati. Sono ore che rimangono all’interno dell’azienda e che fanno parte del costo del modello scelto.

Questo diventa particolarmente visibile quando quasi ogni decisione coinvolge più fornitori. Un test su una landing page, per esempio, può richiedere prima un allineamento tra SEO e campagne a pagamento e poi anche l’intervento dello sviluppo esterno. Se succede continuamente, la frammentazione sta probabilmente diventando un costo.

Un partner integrato può avere un costo più alto, ma ridurre una parte del lavoro di coordinamento interno. Un partner integrato può avere un costo più alto e ridurre una parte di questo lavoro.

Non tutte le aziende hanno però bisogno dello stesso livello di struttura. Una grande agenzia può introdurre livelli di gestione del cliente e processi di cui una piccola organizzazione non ha realmente bisogno.

Per questo, insieme al budget esterno, va considerato anche il tempo interno necessario per gestire il modello scelto. Se invece ogni partner lavora in un’area sufficientemente autonoma e il coordinamento rimane semplice, la specializzazione può continuare a funzionare molto bene.

Il momento giusto per cambiare modello

Il modello di collaborazione non deve necessariamente rimanere lo stesso mentre l’azienda cresce.

Il rapporto può iniziare con uno specialista SEO e, una volta costruita una base solida, evolvere verso un partner più integrato. Può succedere, per esempio, quando l’azienda entra in più mercati e insieme alle campagne a pagamento aumenta anche il lavoro di coordinamento.

Può avvenire anche il percorso inverso. Dopo una fase più integrata, il team interno può diventare abbastanza strutturato da riprendere il coordinamento e utilizzare i partner esterni soltanto per attività specifiche.

Rivalutare il modello ogni dodici o diciotto mesi evita di mantenerlo semplicemente per inerzia.

Conta anche il passaggio di consegne.

Mappa delle parole chiave, documentazione tecnica, test, dashboard e apprendimenti maturati nel tempo dovrebbero essere trasferibili. Se un cambio di partner impedisce all’azienda di ricostruire il lavoro svolto perché questo dipende da sistemi proprietari, la dipendenza dal fornitore diventa un problema.

Nella SEO questo aspetto pesa particolarmente. Molte decisioni hanno effetti di lungo periodo e conservare la memoria dei test già eseguiti aiuta a non ripetere gli stessi errori.

C’è poi la capacità interna di assorbire il lavoro dell’agenzia.

Uno specialista può produrre raccomandazioni molto valide. Per implementarle servono però competenze di sviluppo e contenuti. Anche la parte di analisi dei dati deve essere coperta. Un partner più ampio può assumere anche una parte dell’esecuzione, ma questo richiede più accessi e una gestione del progetto più strutturata.

Prima di firmare il contratto non basta quindi guardare al budget esterno. Bisogna considerare anche le ore e le competenze interne necessarie.

Un modello può funzionare molto bene sulla carta e non funzionare con le risorse disponibili.

FAQ

Quale agenzia scegliere quando la visibilità AI deve integrarsi con ricerca organica e campagne a pagamento?

Se la visibilità nella ricerca AI deve essere coordinata con la ricerca organica e le campagne a pagamento, il criterio principale diventa quanto queste attività devono essere gestite insieme.

NP Digital è la prima scelta di questa selezione quando serve coordinarle nello stesso programma, soprattutto in contesti con più mercati o più interlocutori coinvolti.

Se il problema riguarda soprattutto SEO e CRO, Seed Digital mantiene un ambito più ristretto su queste attività.

Per un incarico specificamente dedicato alla generative engine optimization, Bitmetrica ha invece un profilo più specialistico.

Si può usare un’agenzia ampia e uno specialista insieme?

Sì, ma il punto è evitare che le responsabilità dei partner si sovrappongano.

Un partner con competenze più ampie può guidare la strategia e le attività sui media, mentre uno specialista SEO segue una parte tecnica. Senza una gestione chiara del progetto aumentano le sovrapposizioni e anche il doppio lavoro.

Chi dovrebbe essere responsabile della ricerca AI?

La ricerca AI coinvolge più funzioni.

La SEO interviene sulla parte tecnica e sui contenuti. Le PR lavorano sulle fonti e sull’autorevolezza, mentre il brand riguarda la coerenza dell’entità. La misurazione resta invece nell’area dell’analisi dei dati.

Una funzione può assumere il coordinamento, ma dovrebbe restare collegata alle altre.

Conclusione

La scelta tra un’agenzia di marketing e un’agenzia SEO dipende soprattutto da due cose: dove nasce la complessità e quali competenze sono già presenti all’interno dell’azienda.

NP Digital è il profilo più completo di questa selezione quando ricerca organica, campagne a pagamento, contenuti, dati, Digital PR e visibilità nella ricerca AI devono essere coordinate tra loro, soprattutto su più mercati.

Webranking è maggiormente centrata sui media e sulla performance, con le tecnologie di marketing nello stesso ambito.

Seed Digital e NetStrategy restano più focalizzate sulla ricerca organica e sul web marketing, mentre Bitmetrica mantiene un profilo più specialistico sulla generative engine optimization.

Il partner giusto non è necessariamente quello con il maggior numero di servizi. È quello che copre bene ciò che manca e aiuta l’azienda a gestire meglio la complessità.