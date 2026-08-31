SORANO – Un luogo dove la natura e l’opera dell’uomo si fondono da secoli, creando un paesaggio sospeso nel tempo. È Vitozza, un sito di eccezionale bellezza che sembra riemergere dal tufo, e uno degli insediamenti rupestri più vasti e importanti d’Italia. Situato a circa 2 chilometri dal centro di San Quirico (la frazione più popolosa del Comune di Sorano) questo antico abitato abbandonato oramai da secoli, è raggiungibile esclusivamente a piedi, attraverso un sentiero che offre una vera e propria immersione nell’ambiente e nella storia locale.

Vitozza: da feudo strategico tra i boschi a città abbandonata

Le prime testimonianze storiche più tangibili dell’insediamento risalgono all’XI secolo, epoca in cui l’intera area vide la fioritura di numerosi castelli. Vitozza era inserita all’interno di un ampio e potente feudo, noto come “terra Guiniccesca”, che arrivò a comprendere ben 15 castelli, tra cui quelli di Sorano, Pitigliano, Farnese e Mezzano. Un territorio dal grande valore strategico: grazie al suo sistema di fortificazioni, infatti, era possibile controllare le vie naturali di accesso verso il mare.

Oltre ai resti di chiese e strutture fortificate, l’antica città di tufo si caratterizza oggi soprattutto per la presenza di oltre 200 grotte. Scavate nella roccia fin dalle epoche più remote, queste cavità venivano utilizzate come vere e proprie abitazioni, stalle e annessi agricoli. Negli ambienti, seppur da tempo abbandonati, sono ancora ben visibili le tracce della quotidianità passata: cisterne per raccogliere l’acqua piovana, “pozzi da butto”, nicchie, fori, pestarole e cordoli per il posizionamento dei giacigli.

A seconda del loro utilizzo originario, gli studiosi hanno classificato le grotte in tre tipologie:

Grotte ad uso abitativo : collocate soprattutto nel versante sud-ovest (più riparato ed esposto al sole), si distinguono per la presenza di ziri per la conservazione del grano, oppure opere come pozzi per l’acqua e canne fumarie .

: collocate soprattutto nel versante sud-ovest (più riparato ed esposto al sole), si distinguono per la presenza di per la conservazione del grano, oppure opere come e . Stalle : riconoscibili per i recinti , le mangiatoie e i trogoli .

: riconoscibili per i , le e i . Grotte ad uso promiscuo: spazi che univano la funzione di abitazione a quella di ricovero per gli animali.

Tra gli angoli più suggestivi di Vitozza spiccano sicuramente gli ambienti caratterizzati da una fitta rete di piccole nicchie scavate nelle pareti: i cosiddetti “colombari”. Per lungo tempo queste cavità sono state scambiate per monumenti funerari di epoca romana. Solo recentemente, incrociando i dati con le descrizioni dettagliate fornite dagli studiosi antichi, è emersa la loro vera funzione: si trattava di ambienti di epoca medievale progettati per l’allevamento dei colombi e dei piccioni.

Benché l’area di Vitozza ci faccia pensare, a un primo sguardo, a qualcosa di estremamente antico, risulterebbe essere stata abitata fino al 1700, quando un censimento dei Lorena ancora registrò alcuni abitanti a suo presidio. Abitanti che poi si sono spostati gradualmente nei centri abitati più vicini e hanno lasciato Vitozza sopravvivere al proprio fascino storico.

Scoprire Vitozza e l’avventura verso le sorgenti del Lente

Superati i colombari, il percorso per scoprire Vitozza offre un’ulteriore opportunità per chi è animato dallo spirito di avventura. Oltrepassata l’area conosciuta come San Angiolino, un sentiero ripido e non attrezzato permette di inoltrarsi nel bosco fino a raggiungere le sorgenti del fiume Lente.

L’impatto scenografico di quest’area è di eccezionale fascino: ponti e gallerie del vecchio acquedotto ottocentesco, una cascata, la grotta con la sorgente e il suggestivo “ponte del bicchiere” con il suo piccolo stagno, un luogo speciale dove un tempo i ragazzi del posto erano soliti fare il bagno.

Per ulteriori informazioni ed esplorare Vitozza senza perdersi i suoi angoli più caratteristici, l’itinerario è ben descritto e disponibile in versione Pdf nel portale del Parco Archeologico Città del tufo – Sorano.