GROSSETO – Il sindacato non promuove il piano di riorganizzazione della chirurgia prospettato dalla Asl. «Il piano di riorganizzazione della chirurgia della Usl Toscana sud est non va nella direzione auspicata dalla Cisl Funzione pubblica di Grosseto e dai numerosi amministratori del territorio che, negli ultimi mesi, hanno chiesto con forza di mantenere e potenziare i servizi sanitari nelle aree periferiche della provincia». Così esordisce la Cisl Fp Grosseto che ribadisce la propria preoccupazione.

«Per una riorganizzazione che rischia di non tenere sufficientemente conto delle caratteristiche del territorio grossetano, della sua estensione e delle esigenze di cittadini e operatori sanitari», precisa.

«Siamo davanti a un piano che, per come è stato impostato, non recepisce le richieste che la Cisl Fp ha avanzato con chiarezza e che sono state condivise da molti amministratori del territorio – dichiara Simona Piccini, segretaria generale della Cisl Fp Grosseto – Abbiamo chiesto di rafforzare i servizi, di mantenere le prestazioni e di valorizzare i presidi ospedalieri periferici. Non possiamo quindi considerare soddisfacente una riorganizzazione che rischia, al contrario, di accentrare ulteriormente l’offerta sanitaria».

«Non stiamo chiedendo privilegi per un territorio – sottolinea Piccini –. Stiamo chiedendo che venga riconosciuto un diritto: quello di poter contare su servizi sanitari accessibili e di qualità anche quando si vive in un’area interna o periferica. La provincia di Grosseto è estremamente vasta e non possiamo ragionare sulla sanità come se le distanze non esistessero».

«La sanità di prossimità non può essere considerata una variabile sacrificabile nei processi di riorganizzazione – prosegue la segretaria generale della Cisl Fp Grosseto – Al contrario, deve essere incentivata e mantenuta. Quando si riduce un servizio in un territorio periferico, non si riduce soltanto un’attività ospedaliera: si aumenta la distanza tra il cittadino e il sistema sanitario».

La riorganizzazione rischierebbe di rendere meno appetibili alcuni presidi ospedalieri per il personale sanitario. «Meno attività – dice Piccini – minore attrattività professionale, maggiore difficoltà nel reperire personale e, conseguentemente, ulteriori difficoltà nel garantire i servizi ai cittadini. I nostri presidi devono essere luoghi nei quali sia possibile lavorare bene, con prospettive professionali, organizzative e assistenziali adeguate. Depotenziarli significa andare nella direzione opposta».

La Cisl Fp Grosseto chiede quindi alla Usl Toscana sud est di riaprire un confronto sul piano di riorganizzazione, coinvolgendo le organizzazioni sindacali e gli amministratori del territorio. «Chiediamo un confronto vero, non una semplice comunicazione di decisioni già assunte – aggiunge Simone Gobbi, segretario generale Cisl Grosseto – Le scelte sulla rete ospedaliera hanno conseguenze dirette sulla vita delle persone e sulle condizioni di lavoro degli operatori. Per questo devono essere discusse con chi rappresenta i lavoratori e con chi amministra quotidianamente i territori».