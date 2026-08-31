ISOLA DEL GIGLIO – Momenti di apprensione questa mattina, 31 agosto, all’Isola del Giglio per le ricerche in mare di un ragazzo di 15 anni, che aveva perso il contatto con il padre durante un’escursione in apnea.

L’allarme e l’avvio delle ricerche

L’allarme è scattato intorno alle 10 nella zona di mare compresa tra Giglio Campese e Cala di Sparvieri. Il giovane si trovava in acqua insieme al padre quando, durante l’escursione, i due hanno perso il contatto.

È stato il genitore ad allertare immediatamente i soccorsi. Con il coordinamento della Guardia costiera, è stata quindi attivata la macchina dell’emergenza, con l’impiego di più mezzi e squadre.

In volo l’elicottero dei Vigili del fuoco

Dalla base di Cecina si è alzato in volo l’elicottero dei Vigili del fuoco, con a bordo due sommozzatori, che hanno partecipato alle ricerche in mare.

Contemporaneamente, un gommone dei Vigili del fuoco di Grosseto, partito dal porto di Porto Ercole, si è diretto verso la zona dell’intervento con personale SA (soccorritori acquatici), per le attività di ricerca e assistenza.

Il ragazzo ritrovato e recuperato

La situazione si è fortunatamente risolta poco dopo. Intorno alle 10.40 è arrivata infatti la notizia del ritrovamento del quindicenne.

Il ragazzo è stato individuato e recuperato da un’imbarcazione della Guardia costiera, mettendo così fine alle ricerche.

Le squadre dei soccorritori impegnate nell’intervento sono quindi rientrate.