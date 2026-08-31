GROSSETO – La Maremma saluta agosto e apre settembre con il sole. Oggi, lunedì 31 agosto, e domani, martedì 1 settembre, l’alta pressione garantirà condizioni di tempo stabile su praticamente tutta la provincia di Grosseto, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature pienamente estive. Nel capoluogo si potranno raggiungere i 34 gradi oggi e i 35 domani. Non sono previste precipitazioni significative.

Oggi lunedì 31 agosto: sole sulla Maremma

La giornata sarà caratterizzata dal bel tempo. A Grosseto 3BMeteo indica una minima di 18 gradi e una massima di 34, con sole e qualche innocua nube. Venti inizialmente deboli da nord-est, in rotazione da nord-ovest nel pomeriggio.

Anche nel nord della provincia prevalenza di sole: tra Follonica e Massa Marittima temperature massime attorno ai 29-31 gradi, con valori più contenuti sulle colline metallifere. Sull’Amiata, prendendo come riferimento Castel del Piano, si va dai 18 ai 30 gradi.

Più miti le temperature sulla costa meridionale: tra Orbetello e Monte Argentario massime intorno ai 27-29 gradi; sul promontorio dell’Argentario 3BMeteo prevede 21-27 gradi. Il mare sarà generalmente poco mosso, con ventilazione occidentale o nord-occidentale.

Domani martedì 1 settembre: ancora più caldo

Settembre partirà senza grandi cambiamenti. Cielo sereno o poco nuvoloso e caldo in lieve aumento. A Grosseto sono attesi circa 20-35 gradi. A Follonica si va dai 19 ai 32 gradi, mentre nell’area di Massa Marittima sono previsti valori indicativamente tra 19 e 32 gradi.

Sull’Amiata, a Castel del Piano, temperature tra 20 e 31 gradi. Nel sud della provincia Orbetello dovrebbe oscillare tra 23 e 30 gradi, mentre sul Monte Argentario sono previsti 21-30 gradi.

Piogge lontane, conferma anche dal CFR

Il quadro è confermato dal Centro Funzionale Regionale: per lunedì è previsto tempo soleggiato, mentre martedì il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Gli eventuali addensamenti pomeridiani riguarderanno soprattutto i rilievi appenninici settentrionali della Toscana. Temperature in lieve aumento martedì e mari poco mossi o localmente mossi.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo