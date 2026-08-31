ARCIDOSSO – Un paese in festa ha fatto da splendida cornice alla 51esima edizione della tradizionale Marcia del Capercio, andata in scena sabato pomeriggio con partenza alle 18,30 ad Arcidosso. La manifestazione arcidossina era valida anche come dodicesima prova del circuito Corri Nella Maremma Uisp.

L’albo d’oro della corsa si arricchisce del nome di Beniamin Benedic della Uisp Abbadia San Salvatore, che si è imposto sui 9 chilometri del percorso con il tempo di 33’38”. Alle sue spalle, eccellente seconda piazza per la sorpresa di giornata Giacomo Casini della Sbr3, giunto al traguardo a soli sei secondi dal vincitore con il crono di 33’44”.

E’ stato un duello spettacolare e completare il podio maschile si piazza Edoardo Giachi, Lucignano Val d’Arbia, terzo in 34’22”. La top ten assoluta si è poi completata con il quarto posto di Tommaso Tanini della Sbr3 in 34’54”, seguito al quinto da Borja Ortega Savall del Tuscany Camp in 35’02” e al sesto da Matteo Mugnaioli del The Lab Ssd in 35’06”. Settima posizione per Tommaso Saccocci della Sbr3 in 35’24”, ottava per Gianluca Colicci del Team Marathon Bike in 35’43”, nona per Emiliano Voltolini della Società Trieste Siena in 36’29” e decimo posto assoluto per Gianluca Rossi della Lbm Sport Team con il tempo di 36’44”.

In campo femminile, altra grande impresa Marcella Municchi dell’Atletica Costa d’Argento, che ha trionfato per la quarta volta in carriera dopo i successi del 2016, 2021 e 2025, chiudendo al 15esimo posto assoluto con il tempo di 39’32”. Alle sue spalle si è piazzata la compagna di squadra Marika Di Benedetto, seconda tra le donne e 23esima assoluta in 41’27”, mentre il terzo gradino del podio femminile è andato a Ilaria Gallo della Runcard, 43esima assoluta in 45’33”.

La gara ha visto 108 iscritti e 100 atleti regolarmente partiti e giunti al traguardo, a coronamento di un’organizzazione impeccabile curata dal Team Marathon Bike sotto l’egida della Uisp. Al traguardo festa grande con le premiazioni, alle quali ha partecipato anche il sindaco Jacopo Marini.