MASSA MARITTIMA – L’Unione di Comuni montana Colline Metallifere pone in vendita mediante pubblico incanto alcuni mezzi e attrezzature usati.

Si tratta di:

Automezzo marca Land Rover LD Defender 110 Crew Cab/I;

LD Defender 110 Crew Cab/I; Automezzo marca Mitsubishi modello L200 Pick Up;

modello L200 Pick Up; Automezzo marca Mercedes Sprinter 311 CDI;

Sprinter 311 CDI; Trincia argini Berti TA 140 cm, una Botte gasolio capacità 258 litri.

Nel sito internet dell’Unione di Comuni montana Colline Metallifere è a disposizione degli interessati il testo completo dell’avviso con informazioni dettagliate di tutti i mezzi e attrezzature in vendita e il modello per la presentazione delle istanze e il modulo offerta.

Ecco il link: https://servizionline.hspromilaprod.hypersicapp.net/cmsucmetallifere/portale/trasparenza/trasparenzaamministrativadettaglio.aspx?R=1&CP=160&CDOC=400

Come partecipare alla gara

Per partecipare alla gara il concorrente dovrà far pervenire all’Unione di Comuni montana Colline Metallifere, Piazza Dante Alighieri n. 4, 58024 Massa Marittima (GR) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 settembre 2026, pena l’esclusione, esclusivamente a mezzo del servizio postale di Stato o di altro vettore autorizzato oppure a mano, nel qual caso sarà rilasciato attestato per ricevuta, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, a pena di esclusione, che dovrà recare il nominativo e l’indirizzo del mittente e la seguente dicitura: “NON APRIRE, CONTIENE OFFERTA PER GARA MEZZI E ATTREZZATURE DISMESSE”, contenente l’offerta e la documentazione a corredo redatte secondo le prescrizioni indicate nel presente avviso.