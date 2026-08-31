FOLLONICA. «Ancora una volta una commissione consiliare convocata per discutere di lavoro e industria si ritrova senza il numero legale. Per noi è un fatto grave: dietro queste assenze ci sono vertenze, lavoratrici e lavoratori e il futuro industriale di un intero territorio» esordisce il gruppo Follonica a Sinistra – Rifondazione Comunista.

«Già poche settimane fa la maggioranza che governa Follonica non era riuscita a garantire il numero legale per una riunione della commissione consiliare convocata per affrontare gli annosi problemi del polo industriale-siderurgico di Piombino», proseguono.

Un’occasione ritenuta importante, «Soprattutto perché nella seduta del Consiglio comunale del 29 luglio il nostro consigliere Francesco Ciompi, intervenendo sulla questione e presentando una mozione sottoscritta da tutta l’opposizione di centrosinistra, aveva avanzato proposte concrete per affrontare alcune delle criticità del polo piombinese – rimarca il gruppo – In quell’occasione avevamo anche posto sul tavolo una proposta radicale, ma necessaria: la nazionalizzazione degli impianti piombinesi».

«Con la maggioranza decidemmo di parlarne in un modo approfondito nelle commissioni consiliari – prosegue il gruppo consiliare – perché per noi discutere del futuro industriale del nostro territorio è un dibattito che riteniamo non più rinviabile. Le crisi delle materie prime, le guerre di Trump, la speculazione finanziaria e la crisi climatica ci stanno mostrando tutti i limiti di un modello nel quale settori strategici vengono lasciati esclusivamente alle logiche del mercato».

«Settori industriali strategici, energia, trasporti e ferrovie devono tornare a essere considerati beni di interesse pubblico e sottoposti a una forte capacità di indirizzo e controllo pubblico. È una scelta necessaria per difendere il lavoro, la sicurezza economica del Paese e la possibilità di programmare il futuro. Peccato che, dopo aver proposto il confronto, la maggioranza non abbia garantito il numero legale della commissione» sottolinea Follonica a Sinistra – Rifondazione Comunista.

«E oggi la storia si ripete con l’accordo programmatico sul polo chimico di Scarlino – ricordano – Questa volta in gioco c’è il futuro industriale e occupazionale di un intero territorio e quello delle lavoratrici e dei lavoratori della Venator, oggi Sol.Tiox, che da anni vivono una situazione di profonda difficoltà e incertezza e ai quali Follonica a Sinistra e Rifondazione Comunista sono stati e continueranno a essere vicini. Non soltanto con gli slogan, ma attraverso iniziativa politica e istituzionale concreta».

«Da tempo chiediamo all’Amministrazione comunale di Follonica di conoscere quali siano le sue proposte rispetto all’Accordo di Programma sul futuro del polo di Scarlino – rimarca il gruppo d’opposizione – anche considerando la possibilità per ciascun Comune di contribuire all’accordo con un proprio progetto. Lo abbiamo chiesto più volte, anche formalmente e attraverso comunicazioni scritte, perché riteniamo che un’opposizione seria debba conoscere le proposte dell’Amministrazione confrontandosi con esse».

«Quelle risposte, però, non sono mai arrivate – sottolineano – La commissione convocata avrebbe potuto finalmente rappresentare un’occasione di confronto. Perché c’è un punto che vogliamo ribadire: il futuro industriale di Scarlino e dell’intero territorio passa dalla capacità di costruire un modello nel quale continuità produttiva, buona occupazione, sicurezza e tutela ambientale procedano insieme. È questa la politica industriale che serve: non lasciare i lavoratori soli davanti alle crisi e non lasciare il territorio in balia delle decisioni delle grandi aziende, ma riportare la politica e il pubblico dentro le scelte strategiche sul futuro economico del territorio».

«Per questo – conclude il gruppo consiliare – chiediamo alla maggioranza una cosa molto semplice: esserci. Essere presente alle commissioni. Discutere. Presentare proposte. Confrontarsi con le opposizioni, con i lavoratori, con le organizzazioni sindacali e con il territorio. Perché quando si parla del futuro industriale e occupazionale della nostra zona non si può mancare all’appello».