ORBETELLO – Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi, lunedì 31 agosto, nella zona della Patanella, nel comune di Orbetello.

Le fiamme stanno interessando un’area compresa tra la strada statale 1 Aurelia, nel tratto che attraversa il territorio di Orbetello, e la linea ferroviaria.

Sul posto sono già impegnati due elicotteri nelle operazioni di spegnimento dall’alto. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sull’estensione dell’incendio, sulle eventuali conseguenze per la viabilità e la circolazione ferroviaria o sulla presenza di persone coinvolte.

Sul posto oltre ai Vigili del fuoco stanno intervenendo una squadra Racchetta Alta Maremma Grosseto a supporto di Racchetta Argentario, unione Colline Metallifere e sull’incendio che si è sviluppato nella zona di Orbetello.

Le operazioni per contenere e spegnere le fiamme sono in corso.