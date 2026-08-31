GAVORRANO – Incendio nel pomeriggio di oggi, 31 agosto, nella zona di Castellaccia, nel comune di Gavorrano. Le fiamme hanno interessato un’area di vegetazione estesa per alcune migliaia di metri quadrati, arrivando a poca distanza dalle abitazioni.

L’intervento delle squadre antincendio

L’allarme ha fatto scattare rapidamente la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, insieme alle squadre Vab Colline Metallifere, Vab Gavorrano e Bandite di Scarlino.

L’azione tempestiva delle squadre ha permesso di contenere il fronte del fuoco, evitando che le fiamme raggiungessero le abitazioni e scongiurando danni.

Operazioni di bonifica

Una volta spento il fronte principale, le squadre hanno avviato le operazioni di bonifica, necessarie per mettere in sicurezza l’area e verificare l’eventuale presenza di focolai residui.

Al momento la situazione è sotto controllo e non si registrano danni alle abitazioni.