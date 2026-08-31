SCARLINO – «Gli impianti sportivi di Scarlino Scalo, inaugurati in primavera dopo un importante intervento sostenuto in misura determinante dalla Regione Toscana, non risultano ancora stabilmente aperti e accessibili alla comunità».

Una situazione sulla quale il Partito Democratico e la coalizione Scarlino nel Cuore chiedono all’Amministrazione comunale «di fare piena chiarezza, indicando lo stato della procedura per l’affidamento della gestione e i tempi effettivi per l’entrata in funzione delle strutture».

«Già nel mese di maggio Scarlino nel Cuore aveva richiamato l’attenzione sulla necessità di accompagnare la conclusione dei lavori con un adeguato modello gestionale. Successivamente il Comune ha avviato una procedura per individuare un soggetto gestore, ma ad oggi non sono note le prospettive per l’apertura degli impianti».

«Quando vengono impiegate risorse pubbliche importanti, l’obiettivo non può esaurirsi nella realizzazione dell’opera o nella sua inaugurazione – dichiara Giacomo Termine, segretario provinciale del Partito Democratico –. Un investimento pubblico acquista pienamente valore quando diventa un servizio concreto, continuativo e accessibile per i cittadini. La Regione Toscana ha sostenuto questo intervento per mettere a disposizione di Scarlino strutture moderne e funzionali: adesso è necessario completare il percorso, garantendo una gestione adeguata e tempi certi per l’apertura. È una responsabilità nei confronti delle associazioni sportive, dei giovani, delle famiglie e dell’intera comunità».

Sulla funzione sociale degli impianti interviene anche Marco Vichi, segretario del Pd di Scarlino: «I campi sportivi di Scarlino Scalo hanno sempre rappresentato molto più di un luogo nel quale praticare attività fisica. Sono uno spazio di incontro, educazione e aggregazione, particolarmente importante per una frazione che ha bisogno di servizi e occasioni di socialità. Grazie all’impegno della Regione Toscana è stato possibile realizzare una parte significativa dei lavori necessari. Ora spetta all’Amministrazione comunale di centrodestra assicurare che quelle strutture siano aperte, curate e realmente fruibili. Chiediamo quindi di conoscere l’esito della procedura avviata e il cronoprogramma per la definitiva apertura».

La richiesta è condivisa dal coordinamento di Scarlino nel Cuore, che nei giorni scorsi ha svolto un sopralluogo nella frazione insieme al gruppo consiliare e ad alcuni residenti.

«La situazione degli impianti sportivi si inserisce in un quadro più generale che richiede maggiore attenzione per Scarlino Scalo – afferma Maciej Vella, coordinatore di Scarlino nel Cuore –. Dal confronto con i cittadini e dal sopralluogo sono emerse criticità riguardanti la manutenzione del verde e la cura di diversi spazi pubblici. Non intendiamo limitarci alla denuncia: chiediamo all’Amministrazione un piano di interventi chiaro, verificabile e costruito ascoltando la comunità. Gli impianti sportivi possono e devono tornare a essere uno dei punti di riferimento della frazione».

Pd e Scarlino nel Cuore chiedono quindi all’amministrazione comunale di centrodestra di comunicare pubblicamente lo stato della procedura di affidamento, le eventuali criticità incontrate e una data certa per la piena apertura delle strutture.

«Il punto non è il taglio del nastro, ma il servizio che viene garantito dopo. L’obiettivo comune deve essere uno solo: restituire quanto prima questi spazi alla comunità di Scarlino Scalo».