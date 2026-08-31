GROSSETO – Alcol, droghe, eccesso di velocità, guida distratta, inosservanza dei dispositivi di sicurezza come caschi e cinture, sono spessissimo cause di incidenti stradali. Non staremo ad elencare i tassi percentuali dei vari Paesi, tuttavia non possiamo non evidenziare come quello registrato in Italia sia tra i più alti della media europea!

L’obiettivo auspicato dell’U.E. sarebbe quello di arrivare per il 2050 a “zero vittime” per incidenti stradali. Ciò non attraverso strategie di controllo e inasprimento pene, ma con l’educazione stradale. In pratica, altro non sarebbe che una parte di “educazione civica” che mira alla pratica di quei corretti comportamenti da adottare quando si va in auto, moto e non solo.

La strada, in quanto pubblica, impone prudenza e rispetto nei confronti di se stessi, degli altri e dell’ambiente. Ciò porterebbe a una riduzione degli incidenti e a una più sostenibile mobilità. Del resto il comportamento umano è la prima causa degli incidenti. Comportamento che si apprende non solo a scuola guida, ma in primis a casa, in famiglia, quando si è passeggeri dei propri genitori e parenti.

Per un bambino il primo esempio arriva dagli adulti: come ci si allaccia le cinture, l’uso del telefono mentre si guida, urla, ingiurie, commenti rivolti agli altri automobilisti, il modo di parcheggiare, di rispettare le precedenze, i limiti di velocità, i semafori. Questi ed altri saranno i messaggi negativi che arriveranno ai piccoli viaggiatori.

Normalmente, la bicicletta è il primo impatto con l’autonomia ed allora indossare il casco anche per brevi tragitti, segnalare le svolte con il braccio, sono primarie abitudini da normalizzare.

Anche quando si va a piedi, dovendo attraversare le strisce, fermarsi sul marciapiede, guardare a sinistra e a destra, aspettare il verde, sono comportamenti che aiutano un bambino a formarsi correttamente ed a far propria l’idea che la libertà di muoversi è sempre legata alla responsabilità verso gli altri.

Anche educare alla strada è un educare a vivere in comunità! Auto, moto, biciclette, monopattini, ogni mezzo, anche andare a piedi, possono generare prevaricazioni. La strada è uno spazio pubblico e non privato, in cui si muovono persone e mezzi diversi.

Rispettare i limiti di velocità, i semafori, le strisce pedonali, significa anche essere meno stressati e non calpestare i diritti ed i bisogni del prossimo. La maleducazione stradale dunque, può anch’essa alimentare un futuro peggiore.

Per concludere, un accenno pure alla intenzione legislativa, da qualche tempo ventilata, di far scendere a 16 anni l’età per prendere la patente auto. Non vogliamo lasciarci andare a frasi fatte del tipo “di male in peggio” o “dalla padella alla brace”, ma permetteteci l’adozione, in questo caso calzante, della locuzione latina: “Cui prodest?”.