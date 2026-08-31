GROSSETO – “Il passaggio dal Frecciabianca al Frecciarossa può rappresentare un miglioramento della qualità del materiale rotabile e dei servizi a bordo. Ma per chi utilizza quotidianamente il treno tra Grosseto e Pisa non può trasformarsi in una penalizzazione economica”.

È questo il punto sul quale il Comitato Pendolari Costa Tirrenica chiede l’intervento della Regione Toscana e di Trenitalia.

“Dal 25 agosto 2025 i treni 8606 Roma–Torino e 8623 Torino–Roma, entrambi utilizzati anche per gli spostamenti lungo la linea tirrenica tra Grosseto e Pisa, sono stati trasformati da Frecciabianca a Frecciarossa – spiegano dal Comitato -. Fu la stessa Trenitalia ad annunciare che i due collegamenti sarebbero stati i primi interessati dalla sostituzione dei Frecciabianca con i nuovi convogli Frecciarossa, sottolineando l’aumento della qualità dell’offerta e dei servizi a bordo e precisando, nello stesso tempo, che il passaggio avrebbe comportato un adeguamento delle tariffe”.

Il Comitato non contesta l’arrivo dei Frecciarossa sulla linea tirrenica. “Il problema è ciò che questo cambiamento ha comportato per i pendolari”.

“Con la precedente classificazione Frecciabianca, infatti, chi era in possesso di un abbonamento regionale poteva, attraverso la Carta TuttoTreno Toscana, utilizzare anche questi collegamenti alle condizioni previste dall’integrazione tariffaria. Oggi la Carta TuttoTreno Toscana continua a consentire l’accesso a Frecciabianca, Intercity e Intercity Notte, ma non ai Frecciarossa. Di conseguenza, pur essendo rimasta sostanzialmente invariata la funzione svolta da questi collegamenti sulla relazione Grosseto–Pisa, è cambiato in maniera significativa il regime economico necessario per utilizzarli quotidianamente”.

“Secondo le segnalazioni raccolte direttamente da noi – aggiungono dal Comitato – tra i pendolari che utilizzano questi treni, l’abbonamento Frecciarossa mensile nella formula valida dal lunedì al venerdì sulla relazione Grosseto–Pisa risulta avere un costo di circa 225 euro. Una spesa che, se sostenuta per dodici mensilità, raggiunge circa 2.700 euro l’anno. È questo il dato che deve essere messo al centro della discussione: una diversa classificazione commerciale del treno non dovrebbe determinare automaticamente un sensibile aggravio economico per chi utilizzava già quotidianamente quel collegamento”.

“La questione assume particolare rilievo nella fascia mattutina. Nell’attuale programmazione il Frecciarossa 8606 parte da Grosseto alle 8.19 e raggiunge Pisa Centrale alle 9.41. Nei giorni feriali è presente anche il Regionale Veloce 4124, che parte alle 8.09 ma arriva a Pisa alle 10.18. Il Frecciarossa, pur partendo dieci minuti dopo, permette quindi di raggiungere Pisa 37 minuti prima”.

“Per chi deve trovarsi a Pisa al mattino per motivi di lavoro, studio, visite o altre necessità, il 8606 non rappresenta necessariamente la scelta volontaria di un servizio di categoria superiore, ma può diventare il collegamento concretamente più utile per rispettare gli orari della propria giornata. Analoga funzione svolge, nella direzione opposta, il Frecciarossa 8623, che parte da Pisa Centrale alle 19.11 e raggiunge Grosseto in serata. Esiste inoltre un precedente che riteniamo particolarmente significativo”.

“Quando nell’agosto 2025 gli stessi treni furono trasformati da Frecciabianca a Frecciarossa, Trenitalia e Regione Liguria aprirono un tavolo tecnico proprio con l’obiettivo di tutelare i clienti abituali e contenere l’impatto economico del cambiamento. Per il Frecciarossa 8623, lo stesso treno che interessa anche la Toscana, venne consentito ai possessori di Carta TuttoTreno sulla tratta Genova–La Spezia di utilizzare temporaneamente il collegamento senza sovrapprezzo. Si tratta di un precedente concreto che dimostra come il miglioramento del materiale rotabile possa essere accompagnato da strumenti capaci di tutelare chi utilizza quotidianamente il servizio”.

“Per questo chiediamo alla Regione Toscana di aprire con Trenitalia un confronto specifico sui treni 8606 e 8623, valutando la possibilità di consentirne l’utilizzo ai pendolari della relazione Grosseto–Pisa attraverso la Carta TuttoTreno Toscana oppure attraverso un’agevolazione equivalente. Non chiediamo di tornare al Frecciabianca. Chiediamo, al contrario, che un miglioramento della qualità del treno non produca come effetto collaterale un peggioramento delle condizioni economiche per i pendolari. Se sulla stessa linea e sullo stesso treno è stato possibile individuare una soluzione per i viaggiatori liguri, riteniamo ragionevole che una possibilità analoga venga almeno valutata anche per i cittadini toscani. Incentivare il trasporto ferroviario significa rendere il servizio migliore, ma significa anche mantenerlo economicamente accessibile a chi lo utilizza ogni giorno”.