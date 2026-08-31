GROSSETO – Parte domani martedì 1 settembre, con l’inizio della preparazione della squadra di serie B, il nuovo ciclo che dovrà portare nuovamente il Circolo Pattinatori Grosseto ai vertici dell’hockey nazionale, nel giro di 2-3 anni. E a guidare la “Big red machine” in questa ripartenza sarà Massimo Mariotti (foto u&emmediggì), il tecnico che ha portato dal 2018 il Cp dalla B all’A1, prima di sei indimenticabili stagioni nella massima serie, comprese le ultime due con lui in panchina.

Alla fine della stagione 2025-2026, il consiglio direttivo capeggiato dal riconfermato presidente Stefano Osti ha deciso di fare un passo indietro e rinunciare al palcoscenico più importante per problemi di bilancio. I dirigenti biancorossi adesso si sono riorganizzati e hanno messo le basi per creare un futuro all’altezza del prestigioso della società.

“Per me è stato un grosso dispiacere dover abbandonare la serie A1 – dice l’allenatore del Cp Massimo Mariotti – dopo aver vissuto un’annata difficile, in cui abbiamo fatto sempre la nostra parte, grazie alla professionalità dei miei giocatori. Razionalmente può essere una scelta logica di ripartire dalla serie B, a patto che si lavori con l’idea che tutti remino nella stessa direzione per tornare a certi livelli”.

Il Circolo Pattinatori muove i primi passi nell’impianto di via Mercurio in vista dei primi impegni stagionali, il torneo Città di Grosseto (la data più probabile è quella del 18 settembre) e il girone eliminatorio di Coppa Italia che scatterà domenica 27 settembre in casa, alla pista Mario Parri, alle 18 contro la Blue Factor Castiglione. Le altre gare della prima fase sono sabato 3 ottobre Prato-Cp Grosseto, domenica 11 Grosseto-Follonica, sabato 17 Follonica-Grosseto, domenica 25 Grosseto-Prato, domenica 1° novembre Castiglione-Grosseto.

Della squadra che ha chiuso la stagione regolare al settimo posto con 37 punti sono rimasti quattro giocatori, che hanno sposato il progetto della società nonostante l’auto retrocessione, il portiere Luca Squarcia e gli esterni Stefano Paghi, Pablo Saavedra e Mattia Giabbani.

“Giabbani e Squarcia – sottolinea Mariotti – ognuno per il proprio ruolo, devono dimostrare totalmente di essere di un’altra categoria. Gli altri ragazzi, e parlo di Cardi, Giusti o Bianchi, credo che abbiano un’opportunità unica di poter dimostrare di diventare qualcuno nel mondo dell’hockey. Mi fa piacere che faccia parte della rosa l’esperto Riccardo Bruzzi”.

Il roster grossetano è stato completato nei giorni scorsi con l’acquisizione dal Follonica Hockey di Elia Riva, portiere classe 2009, nipote di quel Ilvo Riva che negli anni Settanta guidò la squadra biancorossa e portò alla vittoria dello scudetto tricolore la formazione Juniores.

La rosa della serie B: portieri Luca Squarcia (2007), Elia Riva (2009); esterni Marco Bianchi (1997), Riccardo Bruzzi (1975), Samuel Cardi (2006), Mattia Giabbani (2006), Tommaso Giusti (2007), Aleksander Muntean (2010), Stefano Paghi (1994), Emanuele Perfetti (2004), Pablo Saavedra (1989).