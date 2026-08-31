GROSSETO – Prosegue sulle Mura Medicee di Grosseto la Festa regionale de l’Unità.

Martedì 1 settembre, un programma di incontri dedicati alle politiche urbanistiche e ambientali, all’accoglienza e all’integrazione, alle energie rinnovabili e alle sfide della sostenibilità. Spazio anche alla musica e ai giovani.

Di seguito il programma della giornata.

Ore 17:30 – Bastione Garibaldi, Spazio Cultura 2 “Il lavoro culturale”

La modernità radicale della Maremma, una storia di politiche coraggiose

Intervengono Simone Rusci, docente universitario di Tecnica e pianificazione urbanistica dell’Università di Pisa; David Barontini, assessore della Regione Toscana all’Ambiente; Anna Pastorelli, responsabile Verde urbano del Pd Grosseto; Demetrio Cozzupoli, responsabile Casa del Pd Grosseto.

Introduce Emiliano Rabazzi, assessore alla Cultura del Comune di Roccastrada.

Ore 18:30 – Bastione Molino a Vento / Cinghialino, Spazio dibattiti 4

Un mare di umanità: oltre l’emergenza, accoglienza e integrazione

Intervengono Matteo Orfini, deputato Pd e componente della Commissione Cultura e istruzione; Matteo Biffoni, sindaco di Prato; Serena Arrighi, sindaca di Carrara; Luca Salvetti, sindaco di Livorno; don Enzo Capitani, direttore della Caritas diocesana.

Coordina Enrico Pizzi, giornalista di Tv9.

Introduce Lauretta Bianchi, componente dell’Assemblea nazionale del Pd.

Ore 20:30 – Bastione Molino a Vento / Cinghialino, Palco 3 Spazio dibattiti

Rap battle dei ragazzi del Muretto di Grosseto

Un appuntamento dedicato alla musica e all’espressione dei giovani.

Ore 21:00 – Bastione Molino a Vento / Cinghialino, Spazio dibattiti 4

Energie rinnovabili. Verso la legge sulle aree idonee: “Custodire il pianeta, proteggere la Toscana”

Cambiamenti climatici, tutela del territorio e sostenibilità al centro dell’incontro.

Intervengono Camilla Laureti, europarlamentare del Partito Democratico e responsabile nazionale Agricoltura; Augusto Curti, deputato Pd e componente della Commissione Ambiente; Brenda Barnini, presidente della Commissione Attività produttive della Regione Toscana; Lidia Bai, consigliera regionale del Pd Toscana e componente della Commissione Ambiente; Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto e presidente di Upi Toscana; Michelangelo Betti, sindaco di Cascina e delegato Anci all’Energia.

Coordina Francesca Mondei, Dipartimento Ambiente del Partito Democratico provinciale.

Introduce Milton Biliotti, responsabile Gestione del territorio del Pd Grosseto.

Ore 22:30 – Bastione Molino a Vento / Cinghialino, Palco 3 Spazio dibattiti

Musica live: Isabella Del Principe

Soul, rhythm & blues.

In contemporanea, alle ore 21:00 – Bastione Garibaldi, Palco 1 Spazio dibattiti / Sala Eden

Total acoustic

Con Andy Rocchi & Sasà Cammarasana.

La Festa regionale de l’Unità proseguirà sulle Mura Medicee di Grosseto con incontri, dibattiti, cultura, musica e momenti di confronto aperti alla cittadinanza fino al 6 settembre.