GROSSETO. Ci sono storie che cominciano con una proposta arrivata al momento giusto e che poi prendono la forma di un viaggio. Per Evaluna Raggi, 18 anni, 19 a settembre, quel viaggio parte da Grosseto e porta fino a Palinuro, dove dall’8 al 13 settembre parteciperà alla finale nazionale del concorso di bellezza “I Bellissimi d’Italia”, dopo aver conquistato la fascia di Miss Moda e quella che, dopo le varie tappe regionali, le consente di essere una delle rappresentanti della Toscana nella fase conclusiva.

Evaluna oggi porta con sé anche un pezzo di Maremma: quella che l’ha accolta nove anni fa, quando da Roma si è trasferita a Grosseto con la famiglia.

«Venendo da Roma, Grosseto per me è stato un sogno»

«Sono arrivata in città che dovevo fare la quinta elementare», racconta Evaluna. Un trasferimento voluto dalla madre, umbra, alla ricerca di una città più a misura d’uomo, dove crescere con maggiore libertà e qualità della vita la famiglia. «Venendo da Roma, Grosseto per me è stato un sogno – ricorda la ragazza – Mi hanno colpito subito la libertà, gli spazi verdi, il fatto di poter vivere la città in modo diverso e più aperto».

In Maremma Evaluna ha costruito amicizie, abitudini, passioni e il suo percorso di studi. Ha frequentato il liceo linguistico sezione internazionale orientale e quest’anno ha concluso la maturità con un ottimo risultato. Ma il futuro, nei suoi pensieri, non è fatto solo di moda: «Vorrei frequentare l’Università di Siena e orientarmi verso le professioni sanitarie. Mi interessa molto la logopedia».

La moda, invece, è arrivata da poco, ma con la forza delle prime volte. «Mia mamma ha avvicinato me e mia sorella a questo mondo – spiega – Abbiamo contattato un’agenzia dopo una ricerca fatta insieme e da qualche mese mi appoggio a una realtà di Firenze. Sono stati loro a parlarmi del concorso e a chiedermi se volessi partecipare. Naturalmente la scelta è stata mia: ho deciso di provare e sto proseguendo questo percorso».

Il concorso “I Bellissimi d’Italia”

“I Bellissimi d’Italia” è un concorso nazionale che valorizza bellezza, talento e personalità, con categorie maschili e femminili e un percorso che dalle selezioni territoriali conduce alla finale nazionale. L’edizione conclusiva si svolge a Palinuro, in provincia di Salerno, località che negli ultimi anni è diventata una delle cornici più riconoscibili della manifestazione.

Per Evaluna sarà la prima grande esperienza in questo ambiente. Un debutto che arriva dopo mesi intensi, tra scuola, esami, selezioni e nuove consapevolezze. Ha già ottenuto due riconoscimenti importanti, ma resta con i piedi per terra: «Per ora voglio vedere come va. Vivo questa esperienza passo dopo passo, poi deciderò».

Il programma della finale prevede più serate: nelle prime due vengono presentati i finalisti provenienti da tutta Italia, poi la selezione entra nel vivo con l’elezione dei rappresentanti regionali e, infine, con la serata conclusiva che incoronerà i vincitori nazionali. Evaluna arriverà a Palinuro come una delle rappresentanti della Toscana, portando in passerella anche il nome di Grosseto.

Fuori dalla passerella, però, c’è una ragazza con interessi semplici e concreti. Ama la musica, il cinema e la danza, una passione lasciata in pausa per dare priorità allo studio: «Facevo danza moderna e hip hop – ricorda – ho smesso circa tre anni fa per seguire meglio la scuola, ma mi piacerebbe riprendere».

Evaluna e la Maremma al concorso di bellezza

E poi c’è la Maremma, diventata casa. «Mi piacciono i paesaggi, perché qui si passa dal mare alla montagna, dalla campagna agli spazi aperti. E poi il cibo è buonissimo», racconta sorridendo. Una terra che per lei significa equilibrio, respiro, possibilità di crescere in un ambiente più vicino alle persone.

La sua storia, oggi, parla a tanti coetanei: a chi studia, a chi sogna, a chi è in procinto di scegliere la sua strada. Evaluna non rinuncia ai progetti universitari, ma si concede il coraggio di mettersi in gioco. Con la leggerezza dei 18 anni e la serietà di chi sa che ogni occasione va affrontata con rispetto.

Ora l’appuntamento è a Palinuro. Lì, tra shooting fotografici, prove, sfilate e serate di spettacolo, chissà se Evaluna Raggi trasformerà questa prima esperienza, che ha già avuto un ottimo risultato, in una nuova opportunità. Intanto Grosseto fa il tifo per lei.

Un in bocca al lupo da tutta la redazione.