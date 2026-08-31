PRINCIPINA TERRA – Per la prima volta “Dilettando con Avis” ha acceso i riflettori sul Tresort Oil Glamping di Principina Terra e lo ha fatto con una serata magica, in una cornice unica dove spettacolo, natura, eleganza, solidarietà e sostenibilità si sono incontrati. E proprio in questo scenario, nato dalla fantasia e dalle idee di Massimo Bismuto, è arrivata una semifinale dal livello altissimo, conclusa con un verdetto che ha regalato anche un clamoroso colpo di scena.

La vittoria di LorElvis

A conquistare la corona della semifinale è stato il quattordicenne Lorenzo Russo, in arte LorElvis, autentico “The King” in miniatura, che ha riportato sul palco la figura dell’immortale Elvis Presley con una performance capace di conquistare pubblico e giuria con “Bridge over Troubled Water”.

Dietro LorElvis, al secondo posto, si è classificato il duo “Chiaro Scuro”, composto da Ania Nannini e Alice Grascelli, capaci di fondere canto e danza in una performance elegante e intensa, costruita sul tema dell’amore e sulla metafora del diamante allo stato grezzo. La terza piazza è stata invece condivisa da due protagoniste molto diverse per disciplina e stile: la cantante Valentina Medoli, con un medley dedicato a tre grandi successi della musica italiana (“Se m’innamoro”, “Mamma Maria” e “Si può dare di più”), e la giovanissima ballerina di latinoamericano Leda Morini, appena dodicenne, che ha portato sul palco l’energia del Cha Cha Cha sulle note di un celebre brano di Michael Jackson.

Il colpo di scena: Russo rinuncia alla finale

Ma il destino, questa volta, ha deciso di metterci lo zampino. Lorenzo Russo non sarà infatti presente alla finalissima del 5 settembre al Teatro Moderno di Grosseto per impegni personali, rinunciando così al diritto conquistato sul campo. Una defezione comunicata direttamente da Carlo Sestini durante la serata. Il suo posto sarà occupato dalle Lil Queen, inizialmente escluse dalla finalissima.

Diciassette esibizioni tra musica, danza e sport

Il sipario sul debutto di Dilettando al Tresort si è aperto con Santiago e Alisea, fratello e sorella, seguiti dalle ballerine di Solo Latin e dal cantante Federico Cignelli. Energia, tecnica e divertimento hanno caratterizzato la performance dei giovanissimi Baby Fight On, protagonisti di un’esibizione di karate. Poi è stata la volta di Valentina Medoli, seguita dal poeta Matteo Tistarelli e dal duo canoro G&G, formato da Giorgia e Giada. Le Artistic Waves hanno portato sul palco la ginnastica artistica, mentre il giovanissimo Ethan Ciacci, appena cinque anni, ha conquistato simpatia e applausi con la sua esibizione canora.

Spazio poi al teatro dialettale del duo di Castell’Azzara Terrosi-Pollini, seguito dalla piccola Swamy De Felice con la sua interpretazione di “La cura per me” di Giorgia. La scena è andata poi alle Lil Queen, protagoniste dell’hip hop. La Compagnia dell’Anello ha portato sul palco il teatro comico, mentre a seguire è arrivata Leda Morini. A chiudere la gara Lorenzo Russo e le AG Rocca, protagoniste di una performance di ginnastica artistica. Diciassette esibizioni, con musica, danza, teatro, sport e poesia, che hanno regalato al pubblico una semifinale particolarmente ricca e combattuta.

La cornice del Tresort e il messaggio sociale

A introdurre la serata, insieme a Carlo Sestini, sono stati il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e Massimo Bismuto, proprietario della struttura. Il Tresort, inaugurato nel giugno scorso, rappresenta una nuova idea di ospitalità, capace di coniugare comfort, natura, innovazione e attenzione all’ambiente, anche attraverso la collaborazione con Save The Planet. A fianco di Sestini, sul palco, il fedele Paco Perillo e le vallette Francesca Magdalena Giorgi, Sara Buccolieri e Deborah Capecchi.

Come sempre, accanto al divertimento, Dilettando con Avis ha mantenuto ben saldo il proprio messaggio sociale, dedicando uno spazio importante alla donazione di sangue e plasma. A parlarne sono state la presidente di Avis regionale Claudia Firenze e il dottor Michele Dentamaro, responsabile dell’ospedale di Massa Marittima. Applauditissima anche la presenza dell’ospite della serata, l’attore Giacomo Moscato, che ha regalato al pubblico una performance di grande intensità, declamando una novella tratta dal Decameron. In giuria, oltre a Moscato, anche gli assessori Fabrizio Rossi, Luca Agresti e Carla Minacci, insieme ad altri componenti.

Verso la finalissima al Teatro Moderno

«Mi aspettavo una serata di questo tipo – commenta il conduttore Carlo Sestini – in cui vi è stato un valore altissimo delle esibizioni e un grandissimo equilibrio, tacitato dal voto dei 28 giurati, visto che dal secondo classificato al settimo vi sono solo 9 punti». Terminata la magia del Tresort, il viaggio di Dilettando con Avis 2026 si sposta ora al Teatro Moderno di Grosseto, dove il 5 settembre andrà in scena la grande finalissima della ventitreesima edizione. Sul palco arriveranno i migliori protagonisti della stagione, pronti a contendersi il prestigioso Premio “Natalino Galgani”, destinato all’esibizione regina della 23esima edizione.