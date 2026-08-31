PITIGLIANO – “L’idea che concentrare progressivamente i servizi in un unico centro, appellandosi genericamente al principio dell’eccellenza, sia sempre e comunque la soluzione migliore è una semplificazione che non possiamo accettare” afferma Giovanni Gentili, sindaco di Pitigliano e presidente della Conferenza dei Sindaci delle Colline dell’Albegna.

“L’eccellenza è un valore quando innalza la qualità complessiva del sistema sanitario. Quando invece viene esasperata e utilizzata come motivazione per sottrarre funzioni e servizi agli ospedali di prossimità, rischia di produrre l’effetto opposto: creare disuguaglianze nell’accesso alle cure. Possiamo chiaramente immaginare quali saranno le conseguenze di tale riorganizzazione, che andrà a caricare ulteriormente l’ospedale Misericordia di Grosseto, già caratterizzato da reparti in over booking e personale costretto a turni estenuanti”.

“La salute del nostro sistema sanitario e sociale deve essere misurata sulla qualità media e sulla capacità di risposta di tutti i nostri ospedali, non soltanto sulla forza di pochi centri considerati di eccellenza. – prosegue il presidente della Conferenza dei Sindaci delle Colline dell’Albegna – L’ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello garantisce servizi essenziali per l’emergenza, la diagnosi e la cura, rispondendo ai bisogni quotidiani di un bacino di utenza estremamente ampio, che dal sud della Toscana arriva fino all’alto Lazio, con una popolazione che aumenta considerevolmente nei periodi di maggiore presenza turistica sulla nostra costa. Questi servizi non possono essere progressivamente impoveriti o sottratti al territorio: devono continuare a essere garantiti e, dove necessario, rafforzati. Per questo siamo contrari alla riorganizzazione della chirurgia che prevede un ulteriore accentramento al Misericordia di Grosseto e un impoverimento degli altri presidi territoriali”.

“C’è poi un problema di metodo che non può essere ignorato. – aggiunge il presidente Giovanni Gentili – È sgradevole che una decisione di questa portata venga assunta con una delibera del direttore generale della ASL a soli due giorni dalla conclusione del suo mandato, senza una preventiva e adeguata concertazione con i territori e con la Conferenza dei Sindaci. Su temi così importanti non si può procedere a colpi di delibere calate dall’alto. I sindaci, le comunità locali e i professionisti che lavorano quotidianamente negli ospedali devono essere messi nelle condizioni di discutere, confrontarsi e contribuire alle scelte che riguardano il futuro della sanità del territorio. Di cose da deliberare prima della fine di un mandato ce ne sarebbero state molte.

Francamente, avremmo ritenuto più opportuno utilizzare questi ultimi giorni per affrontare le tante criticità ancora aperte e per costruire, insieme ai territori, soluzioni condivise, piuttosto che assumere una decisione così delicata e destinata ad avere conseguenze importanti sull’organizzazione sanitaria della provincia. La Conferenza dei Sindaci delle Colline dell’Albegna continuerà a difendere con determinazione il principio della sanità di prossimità. Il nostro obiettivo è quello di avere una rete ospedaliera forte, integrata e capace di garantire qualità, sicurezza e accessibilità in tutto il territorio. Perché il diritto alla salute non può dipendere dal luogo in cui un cittadino vive”.