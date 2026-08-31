CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il consiglio comunale ha approvato nella seduta odierna le controdeduzioni a tutte le osservazioni pervenute in merito al nuovo piano strutturale adottato dall’amministrazione comunale.

Oltre 150 osservazioni esaminate

Sono state oltre 150 le osservazioni presentate all’ufficio urbanistica, sia da parte di enti pubblici sia da parte di soggetti privati. A ciascuna di esse è stata dedicata una specifica istruttoria e il consiglio comunale ha proceduto alla votazione puntuale delle singole controdeduzioni.

«È un passaggio importante e particolarmente significativo nel percorso di costruzione del nuovo piano strutturale – sottolineano la sindaca Elena Nappi e l’assessore Federico Mazzarello – perché ci consente di entrare nella fase conclusiva dell’iter, dopo un lavoro istruttorio complesso e approfondito. Un altro passo importante per il lavoro che la giunta sta portando avanti in tema di urbanistica. Già abbiamo adottato e approvato il piano della costa, stiamo lavorando al primo piano regolatore portuale, e parallelamente stiamo andando avanti con il piano strutturale e il piano operativo, tutto questo grazie al lavoro degli uffici interni all’amministrazione».

Il ringraziamento all’ufficio di piano

Un ringraziamento particolare va all’ufficio di piano interno al Comune, che negli ultimi mesi ha lavorato alla valutazione delle osservazioni e alla predisposizione delle relative controdeduzioni.

«A tutto l’ufficio di piano va il più sentito ringraziamento dell’amministrazione per il lavoro svolto fino a oggi – prosegue l’assessore Mazzarello –. La gestione di oltre 150 osservazioni, la loro analisi puntuale e la predisposizione delle controdeduzioni hanno richiesto un lavoro tecnico importante, portato avanti con grande attenzione e professionalità».

Osservazioni accolte, respinte e le indicazioni regionali

Nel merito, alcune osservazioni sono state accolte integralmente, altre parzialmente, in quanto compatibili con le strategie già individuate nel piano strutturale adottato e, in alcuni casi, in grado di contribuire a un miglioramento dello stesso. Altre osservazioni sono state invece respinte perché non compatibili con le strategie e gli obiettivi dello strumento, oppure perché relative ad aspetti di maggiore dettaglio, che troveranno una più appropriata definizione nell’ambito del piano operativo comunale, il cui percorso di elaborazione è già in corso.

Particolarmente rilevanti sono state inoltre le osservazioni formulate dalla Regione Toscana, alcune delle quali hanno carattere determinante ai fini della conformità dello strumento agli atti di pianificazione sovraordinati. Le indicazioni regionali hanno comportato anche alcune modifiche cartografiche e paesaggistiche ritenute fondamentali per garantire la piena coerenza del nuovo piano strutturale con il quadro urbanistico e paesaggistico regionale.

I prossimi passaggi

Con l’approvazione delle controdeduzioni si apre ora la fase successiva dell’iter previsto dalla normativa. Il Comune procederà infatti alla richiesta di convocazione della Commissione paesaggistica, necessaria per acquisire il parere conclusivo sullo strumento.

«Approvare nuovi strumenti urbanistici – afferma la sindaca Nappi – significa programmare il futuro di un territorio da ogni punto di vista, non solo per la pianificazione urbana, ma anche per lo sviluppo turistico ed economico di ogni settore del nostro paese, significa tracciare le linee guida che pubblico e privato hanno la possibilità di seguire per far crescere i propri indotti, migliorare la qualità dei servizi offerti e consolidare i benefici per tutta la comunità».

Al termine di questo passaggio, il piano strutturale tornerà nuovamente all’esame del consiglio comunale per l’approvazione definitiva.

«Il percorso che stiamo portando avanti – concludono Nappi e Mazzarello – è complesso e richiede tempi e passaggi tecnici precisi, ma oggi compiamo un ulteriore passo avanti verso l’approvazione definitiva di uno strumento fondamentale per programmare il futuro di Castiglione della Pescaia, tutelando il territorio e, allo stesso tempo, offrendo un quadro chiaro per lo sviluppo e la crescita del nostro Comune».