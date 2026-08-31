MONTE ARGENTARIO – Giovedì 3 settembre Acquedotto del Fiora sarà al lavoro nel comune di Monte Argentario per un intervento sulla condotta di adduzione per Monte Argentario, località le Piane.
I lavori sono in programma dalle ore 7 alle 16 e potrebbero determinare possibili abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in località le Piane, località Pianone, località Mascherino, località Val di Prato, via Sasso dell’Acquaviva, località Costa degli Ulivi, località Poggio Wongher, via delle Fornaci, via dell’Argentiera, SP 161. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle ore 17.
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