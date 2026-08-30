MASSA MARITTIMA – La riorganizzazione della chirurgia annunciata dalla ASL Toscana Sud Est, che punta ad accentrare buona parte degli interventi all’ospedale Misericordia di Grosseto riducendo le prestazioni nei presidi periferici, solleva la reazione degli amministratori e della politica del territorio. A intervenire sono la sindaca di Massa Marittima Irene Marconi e la consigliera regionale del Partito Democratico Lidia Bai, che chiedono lo stop al provvedimento e l’apertura di un confronto con le comunità.

Marconi: «Una decisione senza confronto col territorio»

«La sanità di prossimità non è un costo da tagliare, è un diritto da difendere». Apre così la propria dichiarazione Irene Marconi, sindaca di Massa Marittima, in merito alla riorganizzazione appresa da un articolo di stampa. «Come sindaca di Massa Marittima sento il dovere di intervenire con grande preoccupazione».

«La prima questione è di metodo, ed è gravissima – spiega –. Una decisione che incide così profondamente sull’offerta sanitaria del nostro territorio, sulla struttura di Massa Marittima e sul diritto alla salute dei cittadini delle Colline Metallifere, non si può assumere senza alcuna preventiva condivisione con questa amministrazione, con la Conferenza dei sindaci e con il territorio. Un cambiamento così radicale non lo si impone dall’alto, si fa nel dialogo con tutti gli attori, compresi gli operatori e le loro rappresentanze sindacali. Questo non è un modo accettabile di amministrare la sanità pubblica».

«I numeri non tornano»

Nel merito, secondo la sindaca, le motivazioni non convincono. «I dati sulle prestazioni chirurgiche effettuate nel nostro ospedale e negli altri ospedali periferici, che giustificherebbero l’accentramento su Grosseto, presentano evidenti discrepanze rispetto all’attività reale che quotidianamente registriamo. Chiedo all’Azienda di rendere pubblici immediatamente i dati disaggregati per presidio, perché su scelte così delicate non possono esserci zone d’ombra».

«Ma soprattutto la scelta appare totalmente incoerente. Sappiamo bene quali siano le criticità numeriche proprio a carico dell’ospedale Hub Misericordia di Grosseto: reparti in over booking, un pronto soccorso al collasso, soprattutto nel periodo estivo, personale costretto a turni estenuanti, pazienti in attesa sulle barelle per ore. In una situazione del genere, come si può pensare di caricare ulteriormente l’Hub, togliendo attività ai presidi periferici che funzionano e che alleggeriscono proprio Grosseto?».

«Liste d’attesa più lunghe per i cittadini»

«L’esito è sotto gli occhi di tutti e sarà inevitabile – prosegue la sindaca –: l’allungamento delle liste d’attesa. Spostare interventi a Grosseto quando Grosseto è già saturo non significa efficientare, significa condannare i cittadini, soprattutto i più anziani e fragili delle nostre frazioni, dalle aree interne, a viaggi e attese più lunghe».

Marconi mette in evidenza anche le tempistiche dell’annuncio, alla vigilia della conclusione dell’incarico del dottor Torre come direttore generale della ASL Sud Est e dell’apertura di una fase transitoria in attesa della nuova nomina da parte del presidente della Regione Toscana. «Chiedo pertanto alla Direzione della ASL Toscana Sud Est e alla Regione Toscana di sospendere immediatamente questa riorganizzazione e di aprire un confronto formale, trasparente e aperto con il Comune di Massa Marittima e con i territori periferici della provincia di Grosseto».

Il diniego degli amministratori del centrosinistra

All’appello della sindaca si unisce il netto diniego degli amministratori del centrosinistra della provincia di Grosseto: «La sanità parte dai territori non solo nella diffusione capillare dei servizi ma anche nel coinvolgimento diretto dei sindaci dei comuni. Siamo noi i garanti della salute pubblica, vogliamo essere coinvolti direttamente nelle decisioni dell’azienda riportando al centro della visione il bisogno dei cittadini e uscendo da mere logiche di programmazione aziendale basate su dati e statistiche che, sappiamo, possono essere suscettibili di differenti interpretazioni. Confidiamo nella nomina del nuovo direttore generale e aspettiamo con fiducia il confronto nella sede opportuna che è la Conferenza dei sindaci».

Bai: «Inaccettabile una riorganizzazione calata dall’alto»

Sulla stessa linea la consigliera regionale del Partito Democratico Lidia Bai. «Apprendere dagli organi di stampa decisioni fondamentali che riguardano la riorganizzazione e il futuro dei servizi ospedalieri nella nostra provincia, senza il minimo confronto preventivo, nemmeno di livello istituzionale, è semplicemente inaccettabile. Questo non è solo un errore di metodo, ma un danno concreto ai diritti dei cittadini».

L’intervento fa seguito alla notizia, pubblicata da un quotidiano, di una delibera della direzione aziendale di venerdì 28 agosto che punta alla centralizzazione di buona parte degli interventi di chirurgia all’ospedale Misericordia di Grosseto e a una riduzione delle prestazioni in particolare a Massa Marittima, Castel del Piano e Orbetello.

«Giustificare poi scelte così impattanti attraverso freddi dati statistici – prosegue Bai –, ritenendo che basti questo per legittimare decisioni unilaterali, è un metodo profondamente sbagliato. La salute delle persone non si governa con i soli numeri, ma conoscendo e rispettando le caratteristiche reali delle comunità».

«La centralizzazione non si addice a un territorio così vasto»

La consigliera regionale richiama la peculiarità geografica del territorio grossetano: «La strada della centralizzazione dei servizi non si addice in alcun modo a una realtà come la nostra. Parliamo della provincia più vasta della Toscana, con una superficie di oltre 4.500 chilometri quadrati a fronte di appena 214.000 residenti. La densità demografica è infatti di soli 48 abitanti per chilometro quadrato, posizionandosi come una delle aree con la minore densità di popolazione in tutta Italia. In un contesto geograficamente così esteso, frammentato e caratterizzato da storiche difficoltà nei trasporti e nella viabilità ordinaria, allontanare i servizi significa isolare i cittadini e condannare i territori più fragili».

«I presidi ospedalieri di Massa Marittima, Orbetello, Castel del Piano e Pitigliano svolgono un ruolo insostituibile che va difeso e valorizzato nell’ottica di una sanità diffusa. Con questo metodo autoreferenziale non si fa un buon servizio ai cittadini. Chiedo alla ASL Toscana Sud Est un’inversione di rotta immediata e l’apertura di un confronto reale con i sindaci e le comunità prima che vengano assunte decisioni irreversibili».