BAGNO DI GAVORRANO – Ancora un epilogo ai rigori, ma questa volta a festeggiare sono gli avversari. Al termine dei tiri dal dischetto, dopo lo spettacolare 3-3 dei tempi regolamentari, il Flaminia Civitacastellana batte il Follonica Gavorrano e approda al turno successivo della Coppa Italia di Serie D.

In terra laziale, all’8′ il Flaminia trova il vantaggio: Ricozzi riceve palla sul limite dell’area dopo una ribattuta della difesa e con il piattone la mette all’angolino dove Lastoria non può arrivare, 1-0 per i padroni di casa.

Ancora Ricozzi al 13′ prova il suo destro da fuori, questa volta non è fortunato e lambisce il palo, con Lastoria comunque in controllo.

reazione degli ospiti che un minuto più tardi cercano il pari con Pino, che di testa però non si coordina bene e spedisce alto.

Al 17′ Guerrini tenta la botta da fuori, la palla termina lontana dallo specchio.

Cinque minuti dopo clamorosa occasione per il team minerario, che colpisce una traversa con Mutton da buona posizione. Poi sulla respinta Vari trova la gran risposta del portiere, che in tuffo toglie il pallone indirizzato all’angolino.

Al 33′ Pescicani cerca la gloria dalla distanza, la conclusione però si spegne debolmente a lato.

Il Follonica Gavorrano spinge e al 35′ trova il pari: dalla destra Vari dialoga con Guerrini e mette un preciso cross per la testa di Mutton, che impatta alla perfezione con una bella torsione e batte Fioravanti, ristabilendo l’equilibrio.

Al 40′ Polidori carica un missile con il mancino indirizzato verso l’incrocio, Lastoria con un gran intervento devia in corner.

Al 42′ il Follonica Gavorrano la ribalta: Pino trova l’inserimento di Pellegrini, che di fronte al portiere non sbaglia e porta in vantaggio i biancorossoblù.

Poi al 44′ Pellegrini ha anche una ghiotta occasione per il tris, a botta sicura trova però il gran riflesso di Fioravanti, che con un colpo di reni devia in calcio d’angolo.

nella ripresa i padroni di casa rientrano in campo decisi. A inizio ripresa ci prova due volte Polidori, prima con un tiro che finisce sulla parte alta della traversa e poi con una conclusione debole dal limite.

Poi al 4′ Coulibaly ci prova dalla distanza, la conclusione è centrale e termina tra le braccia di Lastoria.

A trovare il gol è però il Follonica Gavorrano all’8′: Pino conduce un contropiede magistrale sulla destra, arriva in area e serve Vari, che deve solo appoggiare in rete per il tris biancorossoblù.

All’11’ Mutton cerca una conclusione dal limite che termina docile tra le braccia del portiere.

Al 16′ Pescicani serve Vari, che si aggiusta il pallone sul sinistro e calcia a lato.

Tre minuti e il Flaminia accorcia le distanze con Casoli, che raccoglie una sponda e batte Lastoria dopo un inserimento da dietro. Poco dopo Presta serve Pescicani, che calcia ma trova la parata del portiere.

Al 26′ Marino su calcio piazzato trova Presta, che controlla con il destro e tira al volo con il sinistro, mancando clamorosamente lo specchio.

E al 29′ Crimi, servito in profondità su calcio piazzato, approfitta di una disattenzione della difesa e si trova a tu per tu con Lastoria, non sbaglia e trova il pari.

Al 32′ Pino riceve un buon cross e stacca di testa anticipando il portiere, ma non trova la porta.

Nel finale palle alte e poca fantasia, le due squadre al termine dei 4′ di recupero finiscono sul 3-3 e vanno ai calci di rigore.

La sequenza dei rigori vede il Flaminia mettere a segno 4 gol, il Follonica Gavorrano solo 1. A passare il turno sono così i padroni di casa per 7-4 dopo i tiri dal dischetto.

FLAMINIA CIVITACASTELLANA: Fioravanti, Bonucci, Misso, Risolo (19′ st Ramoso), Ricozzi, Tuia (25′ st Germino), Casoli, Malaccari (12′ st Crimi), Coulibaly (15′ st Volpe), Burla (12′ st Rivelli), Polidori. A disposizione: Rosin, Romanelli, Paganetti, Bocci. All. Nofri Onofri.

FOLLONICA GAVORRANO: Lastoria, Masoni (39′ st Proietti), Aprile, Pino, Vari (30′ st Andreoli), Mutton (19′ st Presta), Pellegrini (25′ st Marino), Croce, Ceccuzzi, Pescicani, Guerrini (15′ st Biagioni). A disposizione: Voda, Ferretti, Lorenzi, Arrighi. All. Manni.

ARBITRO: Apuzzo di Terni.

MARCATORI: 8′ Ricozzi, 35′ Mutton, 42′ Pellegrini, 8′ st Vari, 19′ st Casoli, 28′ st Crimi.

NOTE: Recupero: pt 2′, st 4′. Ammoniti Masoni, Germino.

SEQUENZA RIGORI: Germino (gol), Presta (gol), Ricozzi (gol), Andreoli (palo), Bonucci (gol), Proietti (traversa), Polidori (gol).