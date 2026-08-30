GROSSETO – La foto che vi proponiamo oggi è tratta da un matrimonio forse anni 50 (ma si accettano opinioni in proposito).

Un matrimonio semplice, come si faceva una volta. Questa è la foto che vi proponiamo per la nostra rubrica Maremma com’era. La sposa è in bianco, ma con un talliuer: giacca, gonna e cappellino con veletta, accanto a lei lo sposo, con un completo scuro.

Attorno a loro i parenti e forse il padre di uno di loro.

Chi si ricorda?

Se qualcuno sa qualcosa in più di questa fotografia, riconosce il luogo o si riconosce può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.

Chi invece avesse vecchie immagini da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com’era ai contatti sopra. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.

A questo LINK tutte le altre puntate di Maremma com’era