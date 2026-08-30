GROSSETO – 47 squadre che sono intervenute su 30 incendi. Più, tutti i giorni, i pattugliamenti, fondamentale per fermare un incendio sul nascere.

L’estate della Racchetta alta Maremma e dei suoi volontari non è ancora finita ma è già tempo di bilanci. Un’estate torrida, come da tempo siamo abituati nella nostra terra, significa un rischio incendi che ogni anno aumenta un po’.

È vero che l’anticendio boschivo non è l’unico compito della Racchetta (c’è anche la Protezione civile ad esempio), ma è sicuramente il più importante d’estate (nella foto parte della squadra anticendio che è composta da: Angelo Marino, Nicola Saponara, Leonardo Lanzi, Marco Benzi, Luciano Guacci, Michele Tabani, Paolo Gentili, Leonardo Lazzeretti).

Squadre pronte a intervenire in 20 minuti

«Siamo impegnati tutti i giorni – afferma Leonardo Lanzi, responsabile operativo per l’antincendio boschivo –, sia con una squadra che fa pattugliamento della nostra pineta costiera, sia con altre squadre che su richiesta e in caso di attivazione, sono pronte a intervenire sugli incendi boschivi che sono di competenza regionale e in supporto ai vigili del fuoco per quanto riguarda gli incendi di vegetazione. Il tutto in circa 20 minuti».

«La nostra base è lungo la strada del Pollino, nella vecchia scuola. Da qui monitoriamo, anche tramite le telecamere che abbiamo a disposizione, il territorio, così da per poter intercettare in tempo utile un incendio e portare le squadre su posto su disposizione della sala operativa che è la sala che guida tutte quante le operazioni, sia di prevenzione che di spegnimento e di successiva bonifica e controllo degli incendi».

Il servizio prorogato fino al 6 settembre

A fine agosto i pattugliamenti terminano, ma la Regione Toscana ha prorogato il servizio, per la sola provincia di Grosseto, fino al 6 di settembre. Tutte le altre province la cessano il 31 di agosto. «Non è detto che trascorso questo periodo il servizio termini, la Regione valuterà la situazione: dipenderà se arrivano le precipitazioni o se cambiano le condizioni climatiche. Altrove ha piovuto, e questo ha ridotto di molto i rischi di incendi in quelle zone, cosa che non è successa da noi, per cui siamo sempre in una situazione di allerta».

Dal Monte Faeta a un clima sempre più a rischio

Poi Lanzi ricorda «Siamo partiti a fine aprile inizio maggio con un grossissimo evento: quello del Monte Faeta che oltre a essere stato un evento molto importante dal punto di vista degli ettari bruciati, ha assorbito tantissime energie da parte di tutta l’organizzazione AIB (antincendio boschivo). Avere un evento di quelle dimensioni, in un momento così particolare dell’anno, è stato già preoccupante perché generalmente sono incendi che raramente si verificano anche d’estate invece lo abbiamo avuto addirittura a inizio aprile. Tutto ciò causato dalle scarse precipitazioni e dalle condizioni meteoclimatiche che vanno peggiorando di anno in anno perché piove sempre meno».

«La vegetazione è sempre più predisposta a bruciare, e soprattutto lo fa con un vigore maggiore rispetto a quanto faceva qualche anno fa, mettendo a dura prova il sistema».

Un drone per la prevenzione

70 i volontari totali della Racchetta. Non tutti fanno antincendio. E c’è anche chi si è specializzato, come Nicola Saponara che ha fatto dei corsi proprio per per imparare ad usare il drone per la prevenzione antincendio.

«Abbiamo personale qualificato con tutte le qualifiche e tutti i brevetti per la navigazione e far alzare il drone con la possibilità di fare video e foto e riportarlo a noi direttamente o alla sala operativa – afferma Marco Benzi responsabile sicurezza della Racchetta –. Nicola si è iscritto l’anno scorso, ha cominciato a fare tutta la parte basica del corso in Racchetta tramite i nostro formatori, poi andrà fino a fare quello di secondo livello, poi il corso dei Vigili del fuoco per fare il terzo livello. Sorvegliamo tutta la costa, lui sa già dove può alzare il drone in base ai limiti di quota per le attività che ci sono qui intorno: 25, 50, 100 metri. Vorremmo implementare l’attività anche con la termocamera per fare ricerca di persone scomparse».

Volontari senza retribuzione

Sono le squadre operative: una per il pattugliamento e tre reperibili che, una volta che arriva la chiamata, sono pronte in 20 minuti. Ogni squadra è composta da un numero variabile che oscilla tra i tre e i cinque componenti tutti rigorosamente volontari. Nessuno percepisce una retribuzione né rimborsi spese per l’attività che svolge.

«Quando arriva il bollettino della Regione, con l’umidità ecc già sappiamo più o meno che giornata sarà e ci prepariamo di conseguenza» conclude Leonardo Lanzi.

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