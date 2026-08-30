Foto di repertorio

GROSSETO – Al via una nuova stagione della palla ovale per grandi e piccini in casa del Grosseto Rugby Club, al campo “Viviana e Francesca” di Via Davide Lazzaretti, con la ripresa degli allenamenti.

“Mercoledì 9 settembre ripartono le nostre attività – ha diramato la società biancorossa – dando ufficialmente il via ad una nuova stagione all’insegna dello sport, della condivisione e della passione per la palla ovale. A tornare in campo saranno tutte le categorie del settore giovanile, a partire dal Minirugby Under 6, dedicato ai bambini e alle bambine dai 4 anni in su, fino alle categorie Under 8, Under 10, Under 12, Under 14, Under 16 e Under 18, oltre alla Seniores femminile. Un’offerta sportiva ampia, pensata per accompagnare ragazze e ragazzi nella crescita attraverso i valori che da sempre contraddistinguono il rugby: rispetto, collaborazione, impegno, inclusione e divertimento”.

I corsi di minirugby sono aperti si ai bambini che alle bambine, ma anche a chi non ha mai praticato questo sport.

Per chi vuole provare a cimentarsi con la palla ovale, il Grosseto Rugby propone inoltre un’importante opportunità: il primo mese di attività è completamente gratuito e senza impegno, così da permettere a tutti di conoscere lo sport, gli allenatori ed il gruppo prima di decidere se proseguire.

Ad attendere i giovani atleti sul campo ci saranno allenatori e allenatrici preparati, certificati FIR, e pronti a seguire ogni ragazzo ed ogni ragazza con competenza ed attenzione, accompagnandoli nel percorso di crescita sportiva e personale.

Il rugby, infatti, non è soltanto uno sport: è un’occasione per crescere insieme, imparare a fare squadra e costruire nuove amicizie, in un ambiente dove ogni ragazzo e ogni ragazza può trovare il proprio spazio, indipendentemente dall’esperienza e dalle caratteristiche fisiche.

Con la ripresa degli allenamenti, il Grosseto Rugby rinnova quindi il proprio invito a tutte le famiglie del territorio: dal 9 settembre si torna in campo e tutti sono invitati a provare.

Oltre alla prova gratuita la società aderisce all’iniziativa sostenuta dal comune “Muoversi per sentirsi liberi”, mettendo così a disposizione posti gratuiti illimitati per le famiglie che si trovano in condizione di disagio socio economico.

Per informazioni Chiara 389 4525692 oppure Vittorio 335 7103604.