BRACCAGNI – Incendio in un appartamento nel pomeriggio di oggi, domenica 30 agosto. Le fiamme sono divampate all’interno di un’abitazione posta al secondo piano di un edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Grosseto.

Una volta arrivati, i vigili del fuoco hanno indossato gli autoprotettori e fatto ingresso nell’appartamento, individuando l’origine dell’incendio nel locale cucina. Le squadre hanno quindi provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’abitazione.

Il rapido intervento ha consentito di mantenere l’incendio parzialmente circoscritto alla cucina, evitando che mobili e suppellettili presenti nelle altre stanze venissero coinvolti dalle fiamme.

Non si registrano persone ferite né danni agli appartamenti adiacenti. Al termine delle operazioni e dopo un’accurata verifica, l’abitazione interessata dall’incendio è stata dichiarata inagibile fino al ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza.

Sul posto è intervenuta la prima partenza dei vigili del fuoco del comando di Grosseto, con il supporto dell’autoscala. Restano da accertare le cause che hanno provocato l’incendio.