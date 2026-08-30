SCARLINO – Intervento in mare questa mattina, intorno alle 12.30, per il personale del Comando dei Vigili del Fuoco di Grosseto in servizio al presidio acquatico di Scarlino. I soccorritori sono intervenuti con il gommone in dotazione per raggiungere un’imbarcazione a motore di circa sette metri con a bordo due persone, un uomo e una donna.

L’imbarcazione, a causa di un problema al motore, era rimasta in avaria nelle acque antistanti Cala delle Donne, nel tratto di costa compreso tra Cala Martina e Cala Felice. L’unità si trovava alla deriva e rischiava di finire contro gli scogli.

Una volta raggiunta la barca, i Vigili del Fuoco hanno verificato le condizioni di salute dei due occupanti, risultati entrambi in buone condizioni e senza necessità di assistenza sanitaria.

Messa in sicurezza la situazione, i soccorritori hanno quindi provveduto al traino dell’imbarcazione fino al porto turistico di Scarlino.

All’arrivo in porto era presente anche il personale della Capitaneria di Porto, che ha coordinato le operazioni di soccorso.