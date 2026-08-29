SCANSANO – Il cadavere di un uomo è stato trovato in un laghetto in località Pomonte, nel comune di Scansano. Ad individuare il corpo i Vigili del fuoco di Grosseto che sono stati attivati dai carabiniere per la ricerca dell’uomo che risultava scomparso.
Il ritrovamento
Nel corso delle operazioni di ricerca, la squadra dei Vigili del fuoco ha individuato l’uomo all’interno di un laghetto artificiale, purtroppo ormai privo di vita.
Sul posto è presente la squadra dei Vigili del Fuoco di Grosseto. È in arrivo da Firenze il nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco, che provvederà al recupero della salma.
Le ricerche a Roccalbegna
Proseguono, inoltre, le ricerche della donna di 86 anni scomparsa nel territorio del comune di Roccalbegna. Le attività di ricerca sono tuttora in corso, con l’impiego di due squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Grosseto, del posto di comando avanzato per il coordinamento delle operazioni, di unità cinofile e di unità Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) dei Vigili del Fuoco.