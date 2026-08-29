ROCCALBEGNA – Proseguono senza sosta le ricerche della donna di 86 anni dispersa da ieri nella zona di Roccalbegna. Dopo la riunione di coordinamento svoltasi oggi in prefettura, i Vigili del fuoco del Comando di Grosseto sono ancora impegnati nelle operazioni.
Le forze in campo
Sul posto sono attualmente presenti il posto di comando avanzato per il coordinamento delle operazioni, una squadra ordinaria per la ricerca a terra e il nucleo Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto).
I voli notturni con i droni
Nel corso della notte, il nucleo Sapr effettuerà specifici voli di ricerca con i droni, al fine di ampliare e intensificare le attività di ricognizione dell’area interessata. Le operazioni proseguiranno anche nelle prossime ore.
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