ROCCALBEGNA – Proseguono le ricerche di una donna anziana che si è smarrita nella zona di Roccalbegna. L’allarme era stato dato dai familiari della donna, 86 anni, che si sarebbe persa in una zona di campagna. Da oggi alle operazioni si è aggiunto anche un drone del nucleo Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) dei Vigili del fuoco.

Le operazioni di ricerca

Le ricerche, condotte da Vigili del fuoco e protezione civile, stanno interessando una zona tra macchia e bosco. Sul posto è stato istituito il posto di comando avanzato del Comando dei Vigili del fuoco di Grosseto, dal quale vengono coordinate le operazioni.

Per le attività sono stati attivati i nuclei cinofili e il nucleo Sapr della Toscana dei Vigili del fuoco. Oltre al personale dei Vigili del fuoco, è presente anche personale cinofilo della Croce rossa italiana.

L’impiego del drone

La novità di oggi è l’utilizzo del drone, che consente di ampliare il raggio d’azione delle ricerche e di monitorare dall’alto le aree più impervie tra macchia e bosco. Le operazioni sono tuttora in corso.