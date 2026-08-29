GHIRLANDA – L’Unione di Comuni montana Colline Metallifere, che da anni offre la sua collaborazione per l’organizzazione della Fiera di Ghirlanda al Comune di Massa Marittima, in questa edizione 2026 sarà presente in Fiera con un proprio stand dedicato a due importanti settori in cui opera l’Ente per tutti suoi Comuni membri.

Uno spazio sarà dedicato all’illustrazione dei contenuti del Piano di Protezione civile del Comune di Massa Marittima attraverso la proiezione di slides incentrate sui rischi e sulle norme di comportamento per la cittadinanza.

“La Fiera di Ghirlanda – sono le parole del Presidente dell’Unione Giacomo Termine – è un appuntamento di grande rilievo che caratterizza questo territorio e rappresenta un punto di aggregazione storico per la comunità locale. È quindi il luogo ideale per parlare direttamente ai cittadini di servizi sempre più strategici in un contesto generale condizionato sempre più dal cambiamento climatico che deve vedere insieme protagonisti Istituzioni e cittadini”.

“La prevenzione inizia dall’informazione e dalla conoscenza – sottolinea Lorenzo Balestri, assessore comunale di Massa Marittima alla Protezione Civile – alla Fiera ci sarà, quindi, modo per la prima volta per un confronto diretto su questi argomenti così importanti”.

Ci sarà spazio anche per informazioni e per ricevere materiali illustrativi prodotti dalla Regione Toscana sui comportamenti più corretti da tenere per affrontare il problema degli incendi boschivi. L’Unione di Comuni garantisce su delega regionale il servizio antincendi boschivi per una parte consistente della provincia di Grosseto e per la Provincia di Livorno. Verranno mostrati anche mezzi e attrezzature utilizzati quotidianamente nella prevenzione e nella lotta agli incendi boschivi da parte del personale dell’Unione.

Appuntamento quindi a martedì 1° settembre, dalle 10 del mattino fino alle 20.