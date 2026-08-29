FOLLONICA. «Stia serena l’opposizione: la Lega è convintamente parte della maggioranza che governa Follonica e lì intende, inequivocabilmente, restare», dice Andrea Maule, segretario provinciale Lega Grosseto.

«Proprio per questo – scandisce – riteniamo necessario fare chiarezza rispetto a quanto accaduto in occasione della commissione consiliare sull’Accordo di Programma Sol.Tiox e alle ricostruzioni politiche che ne sono seguite».

Poi Maule entra nel dettaglio della vicenda. «La mancata partecipazione del consigliere della Lega Stefano Boscaglia non rappresenta né una presa di distanza dalla maggioranza né, tantomeno, l’esistenza di una crisi politica – rimarca – È stata una scelta consapevole e mirata del nostro gruppo consiliare, attraverso la quale abbiamo voluto porre all’attenzione della coalizione una questione che riteniamo non più rinviabile: il maggiore coinvolgimento della Lega e del proprio rappresentante consiliare nell’azione di governo».

«Essere parte di una maggioranza significa assumersi responsabilità – dice Maule – E noi non ci siamo mai sottratti alle nostre. Ma significa anche essere messi nelle condizioni di partecipare concretamente alla costruzione delle decisioni. Ad un ruolo marginale non ci stiamo.

«Già in altre occasioni abbiamo evidenziato la necessità di una maggiore condivisione preventiva degli atti e delle scelte amministrative – sostiene il segretario della Lega – Non riteniamo corretto arrivare al momento della commissione o del voto in Consiglio comunale su provvedimenti rispetto ai quali il coinvolgimento politico del nostro consigliere sia stato pressoché nullo».

«Quanto accaduto deve quindi essere ricondotto alla normale dialettica politica interna»

«La maggioranza non può ridursi alla semplice conta dei voti al momento di approvare un atto. Una coalizione si costruisce e si rafforza attraverso il confronto, la condivisione e il coinvolgimento di tutte le forze politiche che la compongono.

«Quanto accaduto deve quindi essere ricondotto alla normale dialettica politica interna ad una coalizione – ricorda – soprattutto quando una delle sue componenti ritiene necessario richiamare l’attenzione su un problema nel metodo di lavoro».

«La decisione di non partecipare alla commissione è stata assunta consapevolmente – precisa Maule – anche valutando la natura degli atti all’ordine del giorno e la possibilità del loro rinvio, proprio per evitare conseguenze sull’attività degli uffici e sull’iter amministrativo».

Maule ribadisce il sostegno alla maggioranza e il disinteresse ad alimentare polemiche. «Non abbiamo interesse ad alimentare polemiche né a offrire argomenti a chi, dall’opposizione, prova a descrivere una maggioranza “in pezzi”. Non è così – precisa – La Lega sostiene convintamente questa maggioranza e intende continuare a contribuire all’azione amministrativa per Follonica. Proprio perché vogliamo farlo fino in fondo, chiediamo che al nostro consigliere sia riconosciuto un coinvolgimento politico adeguato e sostanziale».

«La nostra non è una richiesta di posti o di visibilità – conclude Maule – È una richiesta di partecipazione alle scelte. Il segnale è stato dato. Adesso auspichiamo che venga compreso per quello che è: non un passo fuori dalla maggioranza, ma la volontà della Lega di stare nella maggioranza con maggiore partecipazione, responsabilità e capacità di incidere sulle decisioni che riguardano la città».