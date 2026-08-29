GROSSETO – Salgono a quattro i punti in due gare del Grosseto grazie al 2-1 corsaro a danno dell’Ostia Mare (foto di Paolo Orlando). Una rete per tempo senza mai essere in svantaggio, un maggiore volume di gioco possesso palla incluso, una migliore tenuta degli spazi ed una concretezza essenziale quanto pesante, con la giusta lucidità per imbrigliare i pur volenterosi avversari: questo il riassunto del primo successo in serie C dei torelli, dopo quello a tavolino della giustizia sportiva in Coppa Italia.
In più, una tifoseria sempre più entusiasta e calorosa a scandire il match con cori e applausi.