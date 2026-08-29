GROSSETO – Seconda di campionato di serie C di calcio per il Grosseto, che partirà per la trasferta contro la vecchia conoscenza Ostia. Ancora a zero punti i laziali, mentre i torelli hanno alle spalle un pareggio in rimonta. Ancora silenzio stampa in casa biancorossa, con i convocati come unica notizia (foto d’archivio di Paolo Orlando).

Questi i giocatori a disposizione di mister Indiani: Alfani, Ampollini, Andreoli, Brenna, Cabella, Damiani, Della Mora, Fabri, Fantacci, Fiorani, Fiorini, Gaddini, Gallucci, Gonnelli, Gori, Leoni, Lorenzelli, Lorenzini, Mannelli, Marcu, Mastroianni, Menicucci, Montini, Pitti, Sabattini e Tosi

Il fischio d’inizio è oggi sabato alle 18 allo stadio Pasquale Giannattasio di Ostia.

Ancora un’ultima ora e mezza, stamattina, per avere i biglietti della trasferta. Come ha diramato la società unionista, “a causa della comunicazione dell’apertura del circuito per l’acquisto dei biglietti, pervenuta soltanto in tarda serata, US Grosseto si è immediatamente confrontata con Ostiamare, che ringraziamo per la disponibilità e la collaborazione. In via del tutto eccezionale, la Questura di Roma ha autorizzato la vendita dei tagliandi per il settore ospiti” fino alle 9:00 di stamani, sabato mattina. Biglietti quindi ancora disponibili e acquistabili online sul circuito Vivaticket e alla Tabaccheria Stolzi, in via Roma a Grosseto, aperta dalle ore 7:30.

Il programma della 2a giornata del girone B di serie C:

Pianese-Vado 0-0 (28/8)

Ostiamare-Grosseto

Ravenna-Latina

Torres-Sambenedettese

Forlì-Pescara

Pineto-Livorno

Spezia-Campobasso

Atalanta-Guidonia Montecelio

Gubbio-Reggiana

Vis Pesaro -Perugia