GROSSETO – Arriva già alla seconda di campionato la prima vittoria in serie C del Grifone, che supera 2-1 l’Ostia in terra laziale (foto di Paolo Orlando). Tre punti grazie a un gol per tempo, senza mai andare in svantaggio. Partita animata con chance su entrambi i fronti, ma è Gori al 28′ a rompere il ghiaccio grazie d un’inzuccata su assist di Montini. A inizio ripresa i locali crescono e pareggiano al 3′ con Badje. Maremmani tutt’altro che domi e subito in avanti, con Sabattini che firma il sorpasso al 21′ con un’eurogol su calcio piazzato, dopo aver collezionato un’altra chance. Finale senza particolari affanni, per tre punti d’oro.

OSTIA: Vertua, Piroli, Buono, Tonin, Badje, Brosco, Gerbaudo, Spinosa, Vagnoni, Castaldo, Tosku. A disposizione: Morlupo, Orfano, Giordani, Greco, Parigini, Galastri, Tesauro, Donsah, Casolari, Korosa, Carbone, Ferrari. All. D’Antoni

GROSSETO: Marcu, Sabattini, Damiani, Gori, Fiorini, Montini, Ampollini, Brenna, Andreoli, Mannelli, Fabri. A disposizione: Cabella, Menicucci, Leoni, Mastroianni, Fiorani, Gallucci, Lorenzini, Gonnelli, Alfani, Fantacci, Gaddini, Tosi, Lorenzetti, Pitti, Della Mora. All. Indiani.

ARBITRO: Massari di Torino; assistenti Lotta di San Donà di Pieve e Colella di Imperia.

MARCATORI: 28′ Gori, 3’st Badje, 21′ st Sabattini,

NOTE: ammonito Brenna,